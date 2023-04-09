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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۲۶

در گردهمایی تندرستی رضا ناصری اعلام شد؛

کاهش وزن ۱۲۰ کیلوگرمی نوجوان ۱۴ ساله با ورزش

کاهش وزن ۱۲۰ کیلوگرمی نوجوان ۱۴ ساله با ورزش

نوجوان ۱۴ ساله در یک سال فعالیت ورزشی خود بیش از ۱۲۰ کیلوگرم وزن کم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین گردهمایی تندرستی در ایران شامگاه شنبه با حضور بسیاری از چهره های ورزشی و هنری به همت رضا ناصری دروازه بان سابق تیم ملی فوتسال ایران و مربی و کارشناس ورزش برگزار شد.

در این همایش چهره های هنری و ورزشی از جمله میرطاهر مظلومی، سیدجواد هاشمی، امید جهان، نیما نکیسا، محمود خوراکچی، علی مشهدی، تبریزی(کارگردان)، رابعه اسکویی، زهره حمیدی، مهسا ایرانیان، حیاتی(گوینده)، حاج روح الله بهمنی ، قاسم افشار، مهوش وقاری، ژاله درستکار، محمدرضا ذریه، علیرضا روزگار، شهاب عباسی، علی استادی، ابراهیم شفیعی، حسینیان(مجری)، اشکان درویشی و ... حضور داشتند.

کاهش وزن ۱۲۰ کیلوگرمی نوجوان ۱۴ ساله با ورزش

رضا ناصری که سالها دروازه بان تیم ملی فوتسال ایران بود و با این تیم به قهرمانی های پرتعدادی هم رسیده بود، در سالهای اخیر به عنوان مربی و کارشناس تندرستی و سلامت فعالیت کرده و توانسته به موفقیت های زیادی هم در این زمینه دست پیدا کند.

در این گردهمایی شاگردان موفق ناصری در کاهش وزن به وسیله ورزش معرفی شدند که صدرا کاظمی نوجوان ۱۴ ساله به عنوان ابرقهرمان معرفی شد چرا که وزن خود را از ۲۰۰ کیلوگرم در یکسال به ۸۰ کیلوگرم رساند و رکورد ۱۲۰ کیلوگرم کاهش وزن را بدون استفاده از هیچ دارو و یا مکملی و صرفا با ورزش به خود اختصاص داد.

کاهش وزن ۱۲۰ کیلوگرمی نوجوان ۱۴ ساله با ورزش
صدرا کاظمی نفر اول سمت راست با ۱۲۰ کیلوگرم کاهش وزن در یک سال

همچنین یکی دیگر از شرکت کنندگان در دوره های رضا ناصری که به مدت ۶ سال انسولین استفاده می کرد، با چند ماه ورزش و کاهش وزن محسوس، انسولین را کنار گذاشت و با ورزش قندش را هم کنترل کرده است.

کد مطلب 5750489

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