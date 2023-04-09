رشد ۱۰۲۵۸ واحدی شاخص کل بورس/ ارزش معاملات خرد همچنان بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۱۰ هزار و ۲۵۸ واحدی توانست به جایگاه ۲ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۶۴۳ واحدی رسید.

نمادهایی که بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند عبارتند از: کگل، رمپنا، خودرو، حکشتی، مبین.

نمادهایی که بیشترین تأثیر منفی را نیز بر شاخص کل داشتند عبارتند از: فارس، تاپیکو، فولاد، شبندر، شپدیس و شپنا.

نمادهایی که بیشترین تراکنش را داشتند نیز عبارتند از: خودرو، خساپا، خگستر، فولاد، پترول و فملی.

ارزش معاملات خرد همچنان بالا بوده و در محدوده ۱۵ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان است و این نکته باعث می‌شود بورس در روزهای آینده با اقبال سرمایه گذاران مواجه شود. در پایان معاملات امروز ۲۳۴ نماد مثبت، ۲۲۶ نماد صف خرید، ۱۷۹ نماد منفی و ۱۰ نماد نیز صف فروش بودند.