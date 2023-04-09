مکاتبه وزارت صمت با بانک مرکزی برای رفع مسدودی حساب های وکالتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی نیازی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار رفع مسدودی حساب وکالتی سازمان حمایت در صورت درخواست متقاضیان شد.

در این نامه که ۱۶ فروردین ماه صادر شده، آمده است: همانگونه که مستحضرید فرایند ثبت نام خودروهای وارداتی و تولید داخل مقرر شد متقاضیان حساب وکالتی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افتتاح کرده و مطابق تصمیمات متخذه در مواردی که به هر دلیلی متقاضیان از ادامه فرآیند خرید خودروهای وارداتی و یا طرح فروش خودروهای داخلی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو منصرف شوند کلیه بانک‌های عامل نسبت به رفع مسدودی حساب این افراد اقدام نمایند.

این موضوع طی نامه‌هایی مختلفی به کلیه بانک‌ها ابلاغ گردیده و متعاقب آن نیز به معاون نظارت بانک مرکزی اعلام شده است این در حالی است که متأسفانه علیرغم مکاتبات مذکور و تاکید صورت‌گرفته مبنی بر ضرورت رعایت حقوق افراد و رفع مسدودی حساب اشخاص پس از اعلام انصراف و یا درخواست کتبی متقاضی همچنان برخی بانک‌های عامل از آزادسازی حساب‌های مذکور امتناع ورزیده و بعضاً در توجیه این موضوع، عدم اقدام توسط بانک مرکزی را اعلام نمودند که این امر منجر به نارضایتی و وصول شکواییه های متعددی در این زمینه شده است.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید به منظور جلوگیری از سرگردانی هم وطنان و تسریع در انجام امور مرتبط، موضوع به نحو مقتضی به بانک‌های عامل ابلاغ و از نتیجه اقدام این وزارتخانه را مطلع نمائید.