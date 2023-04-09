رونمایی از ۲۰ اثر بومی در نمایشگاه بزرگ قرآن مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جوادی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری نمایشگاه بزرگ کتاب، قرآن و محصولات فرهنگی استان مازندران در جمع اهالی رسانه اظهار کرد: این نمایشگاه برای نخستین بار به مدت پنج روز از ۲۷ لغایت ۳۱ فروردین ماه در دو نوبت صبح و عصر پیگیری می‌شود و برنامه‌های متعددی فرهنگی تحت عنوان رویکرد حمایت از خانواده در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه جای برگزاری نمایشگاه کتاب، قرآن و محصولات فرهنگی در استان مازندران خالی بوده است، تصریح کرد: در این نمایشگاه بیش از ۴ هزار عنوان کتاب در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اعلام اینکه تجلیل از فعالان و ناشران این حوزه هم در دستور کار است که در طول برگزاری نمایشگاه اجرایی می‌شود، گفت: برپایی همایش ناشران و تجلیل از فعالان این عرصه، برگزاری ۴ کارگاه تخصصی تولید محتوا، ویراستاری، طراحی و چاپ کتاب، رونمایی از تمثال شهید شاخص قرآنی سال، برپایی جشنواره قرآنی بهار در بهار، برگزاری مسابقه فرهنگی مصباح‌الهدی، برگزاری جشن گنجینه‌های آسمانی، برپایی غرفه عفاف و حجاب و غرفه بازی‌های رایانه‌ای از دیگر برنامه‌های جنبی پیش‌بینی شده در مدت زمان برگزاری نمایشگاه است.

جوادی با اعلام اینکه غرفه ویژه کودکان و نوجوانان توسط کانون پرورش فکری دایر خواهد شد، افزود: سه کتاب ویژه کودکان و نوجوانان در این ایام رونمایی می‌شود.

وی با اعلام اینکه بیش از ۲۶۰ ناشر در استان مازندران در حال فعالیت هستند، یادآور شد: ۹۲۶ عنوان کتاب طی سال گذشته در استان چاپ شد.

جوادی در پایان با اشاره به همکاری مناسب خبرنگاران با اداره کل ارشاد در برنامه‌های مختلف، گفت: انتظار داریم در این نمایشگاه بزرگ فرهنگی چندجانبه، حمایت‌های رسانه‌ای چندین برابر شود.