نیروی زمینی برای تمام تهدیدات دشمنان آمادگی صددرصدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی حاجیلو در خصوص آمادگی نیروهای زمینی ارتش شمال غرب کشور اظهار کرد: امروز شاهد رونمایی از واگذاری تعداد ۱۱۰۰ دستگاه از تجهیزات مورد نیاز از انواع پهباد ها و موشک‌های بالستیک و تانک‌ها و… به نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران بودیم.

وی افزود: تجهیزاتی که امروز به نیروی زمینی ارتش الحاق شد شامل ویژگی‌های منحصر به فردی نظیر هوشمندی، شبکه شدن، نقطه‌زن بودن و دورزن بودن است.

امیر سرتیپ حاجیلو گفت: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با توجه به تهدیدات روز دشمنان هم از لحاظ تجهیزات و هم از لحاظ مهارت‌های نیروی انسانی آمادگی خود را در همه حال حفظ می‌کند.

وی تصریح کرد: توسعه تجهیزات و ادوات نظامی الحاق شده به نیروی زمینی همگی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشمندان جوان ایرانی صورت گرفته است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب نزاجا عنوان داشت: پیام تقویت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دوستان و همسایگان نظام اسلامی پیام دوستی و صلح و پیام آن برای دشمنان پیامی سخت و بازدارندگی نظامی است که دچار خطای استراتژیک نشوند.