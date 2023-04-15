به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، در قسمت جدید مسابقه جنایی معمایی «سرنخ» آریا طاهری که در صحنه ضبط یک فیلم، حین شلیک نمایشی به بازیگر روبرویش، به علت وجود گلوله واقعی در اسلحه به قتل متهم شده، از خودش دفاع می‌کند.

این مجری و دو تن دیگر در این پرونده متهم به قرار دادن گلوله واقعی در اسلحه هستند و کارآگاه با همراهی دستیارانش می‌کوشد حقیقت را برملا کند.

در این مسابقه تاکنون به پرونده‌های قتل و سرقت پرداخته شده، اما با اقبال مخاطبان پرونده‌های جدید و متنوعی نظیر آدم‌ربایی، سرقت از موزه، جعل و کلاه‌برداری نیز به «سرنخ» رسیده است.

در این برنامه سعی بر آن است که برخی از پرونده‌های واقعی پلیس آگاهی تبدیل به چالشی برای شرکت‌کنندگان به عنوان دستیار کارگاه شود و در هر قسمت دو نفر دستیار به کمک کارآگاه آمده و پس از دریافت پرونده با بازجویی منطقی متهمان بر اساس دلیل اتهام و سرنخ‌های موجود باید به پاسخ منطقی و درست دست پیدا کنند.

اجرای نقش کارآگاه و دانای کل داستان بر عهده محمدرضا رهبری است و این برنامه با مشارکت موسسه فرهنگی هنری ناجی‌هنر ساخته شده است.

«سرنخ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی آریا طاهری روزهای فرد ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن می‌رود و روزهای زوج ساعت ۷ و ۱۴ بازپخش می‌شود.