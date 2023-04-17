نوردرمانی در کاهش علائم زوال عقل موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، علائم رفتاری و روانی زوال عقل شامل آشفتگی، پرخاشگری، بی تفاوتی، روان پریشی، سوالات مکرر، سرگردانی و سایر رفتارهای نامناسب است.
نور درمانی اغلب برای افراد مبتلا به اختلال عاطفی فصلی به منظور بهبود علائم آنها استفاده میشود، اما محققان همچنین در حال بررسی فوتوتراپی (نوردرمانی) به عنوان یک درمان غیرتهاجمی برای زوال عقل هستند.
برای این مطالعه، محققان ۱۲ کارآزمایی قبلی را بررسی کردند. آنها همچنین با استفاده از یک روش آماری که به عنوان متاآنالیز شناخته میشود، نتایج این مطالعات را ترکیب کردند.
نویسندگان نوشتند: «متاآنالیز ما نشان میدهد که فوتوتراپی عملکرد شناختی را در بیماران مبتلا به زوال عقل بهبود می بخشد اما تأثیر معنی داری بر علائم رفتاری و روانی زوال عقل و خواب ندارد.»
علائم رفتاری و روانی زوال عقل شامل آشفتگی، پرخاشگری، بی تفاوتی، روان پریشی، سوالات مکرر، سرگردانی و سایر رفتارهای نامناسب است.
به گفته محققان: «این یافتهها نشان میدهد که فوتوتراپی ممکن است یکی از امیدوارکنندهترین مداخلات غیردارویی برای بهبود علائم اصلی زوال عقل باشد.»
در حالی که برای تعیین اینکه چه نوع نور درمانی بیشترین نتایج را ایجاد میکند، باید تحقیقات بیشتری انجام شود.
اما به گفته محققان، به طور کلی، نوری که به چشم میرسد باید روشنتر از آنچه در خانه یافت میشود باشد. علاوه بر این، نور باید به گونهای باشد که باعث شود فرد نور را دریافت کند، مهم نیست که از چه روشی باشد.
افرادی که دارای اختلال عاطفی فصلی هستند، گاهی اوقات از یک جعبه نور استفاده میکنند بطوریکه جلوی نور مینشینند و در یک جهت خاص نگاه میکنند. با این حال، ممکن است افراد مبتلا به زوال عقل نتوانند به اندازه کافی طولانی بنشینند تا نور به طور مداوم به چشمان آنها برسد.
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