کشف انبار مواد غذایی احتکار شده در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر امان اللهی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح بازدید از انبارها و محل‌های دپوی کالا در سطح استان، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اقتصادی استان از وجود یک انبار نگهداری کالای احتکاری در یکی از مناطق شهرکرد مطلع شدند.

وی افزود: مأموران برای بررسی‌های بیشتر به مکان مورد نظر اعزام و در بازرسی یک هزار و ۹۸۰ قلم مواد غذایی کشف کردند که پس از سیر مراحل قانونی تحویل انبار اموال تملیکی در استان شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بر اساس نظر کارشناسان، ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است ادامه داد: در همین راستا یک متهم دستگیر شد.

امان اللهی در پایان با تاکید بر عزم همگانی در راستای مقابله با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: پلیس استان با تمام توان در صحنه حاضر است و با قاچاقچیان و اخلالگران در سیستم اقتصادی کشور برابر قانون برخورد می‌کند.