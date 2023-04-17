دستگیری سارقان اماکن خصوصی در چهارباغ

سرهنگ کامران چراغی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان چهارباغ هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی از انتقال مقداری ضایعات فلزی توسط یک معتاد متجاهر مطلع و با هماهنگی مقام قضائی نامبرده را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

وی افزود: متهم در تحقیقات ابتدایی به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و با دستور مقام قضائی برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی شهرستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ، تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی به ۱۵ فقره سرقت دیگر از مراکز جمع آوری ضایعات در سطح شهرستان با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد.

سرهنگ چراغی، از دستگیری همدست متهم توسط پلیس آگاهی شهرستان خبر داد و گفت: در خصوص این پرونده ۴ مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر و به همراه سارقان به مراجع قضائی معرفی شدند.