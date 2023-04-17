مجتبی اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آئین سنتی و کهن کیسه دوزان در دامغان برگزار می‌شود، ابراز داشت: آئین کیسه دوزان با قدمتی بیش از ۵۰۰ سال در روز ۲۷ ماه رمضان جاری با حضور جمعی از زنان و دختران دامغانی در مسجد تاریخانه این شهر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این آئین ریشه در اعتقادات مذهبی مردم دارد، گفت: دوخت کیسه مراد همراه با ذکر سلام‌وصلوات و در فاصله بین دونماز ظهر و عصر انجام می‌شود و عده‌ای نیز این کیسه را به نیت باروری، بخت‌گشایی، برکت مال و دارایی می‌دوزند.

رئیس میراث فرهنگی دامغان با بیان اینکه زنان دامغانی پس از انداختن پول به داخل کیسه تا سال بعد آن پول را خرج نمی‌کنند و پس از برگزاری مراسم سال جدید، از پول داخل کیسه استفاده می‌کنند، ابراز داشت: بانوانی که حاجت سال پیش آن‌ها برآورده شده است، سال بعد هنگام کیسه دوزی به شکرانه مستجاب شدن دعایشان نان و شیرینی بین سایر بانوان تقسیم می‌کنند تا هنگام افطار استفاده کنند و یا مقداری پارچه و نخ و سوزن برای دوخت کیسه به مسجد آورده و بین سایر نمازگزاران تقسیم می‌کنند.