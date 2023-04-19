صادق آزمند آهنگساز سریال تلویزیونی «نون خ» که این شب‌ها به کارگردانی سعید آقاخانی از شبکه یک سیما در حال پخش است، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برخی جزئیات ساخت موسیقی این سریال بیان کرد: بنده و همکارانم در بخش ساخت موسیقی متن سریال نون خ نهایت تلاش خودمان را از همان فصل اول انجام دادیم تا ضمن تکیه بر یک چارچوب اصلی ملودی، فضای متفاوتی را در هر قسمت رقم بزنیم. فضایی که به طور حتم دربرگیرنده سختی‌ها و مشکلاتی هم هست، اما آنچه مدنظرمان بود ارائه یک نوع موسیقی بود که بتواند با اتکا به موسیقی مقامی مناطق کردنشین، فضای متفاوتی را هم برای مخاطب رقم بزند.

وی افزود: آنچه برای ما در آهنگسازی سریال «نون خ» مدنظر بود، توجه به اصالت‌های فرهنگی بود. صد البته که توجه به فرهنگ غنی منطقه کردستان به قدری برای من مهم و ارزشمند بود که اگر تصمیم داشتم موسیقی دیگری را با این فضای موسیقایی تلفیق کنم، حتماً دقت داشته باشم که از این مرزها عبور نکنم. شرایطی که طبیعتاً دربرگیرنده چالش‌هایی هم بود اما خدا را شکر که همه چیز به خوبی جلو رفت و موجب شد که بینندگان در عین مواجهه با یک فضای طنز با موسیقی آشنا شوند که «مینوت (پیش نویس)»آن موسیقی از جنس بودن و نبودن است که در عین وفاداری به اصالت‌ها، نگاه امروزی هم دارد. فضایی که منجر به استقبال مخاطبان سریال هم شد.

این آهنگساز و خواننده درباره موسیقی تیتراژ مجموعه «نون خ ۴» توضیح داد: در ابتدای پخش قسمت‌های اول سریال بر اساس تصمیمی که کارگردان و تهیه‌کننده گرفتند، قرار شد تا ابتدا برای تیتراژ موسیقی بی‌کلام استفاده شود و پس از بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، بتوانیم از خواننده هم استفاده کنیم و خوشبختانه با صحبت‌هایی که انجام گرفت و پس از اینکه تصمیم بر این شد تا از خواننده برای موسیقی تیتراژ استفاده کنیم، حامد تاری‌پور به‌عنوان خواننده موسیقی تیتراژ پایانی انتخاب شد. وی عهده‌دار خوانش بخش کردی موسیقی بود و من نیز خوانندگی بخش فارسی را انجام داد.

آزمند توضیح داد: نکته دیگری که برای من خیلی اهمیت داشت و خوشبختانه سعید آقاخانی هم با آن موافق بود، به‌کارگیری صدای تعدادی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی مناطق کردنشین بود که تلاش کردم در بخش‌هایی از موسیقی سریال استفاده مؤثری داشته باشم. به عنوان مثال در موسیقی تیتراژ ابتدایی از صدای استاد شاکرو از خوانندگان پیشکسوت موسیقی کرمانج کردستان استفاده کردیم که با توجه به اصالت و قدرتی که در نحوه خوانش داشت، بسیار روی موسیقی آغازین برنامه نشست. این در حالی است که استفاده از صدای دیگر خوانندگان مطرح موسیقی مناطق کردنشین از دیگر کارهایی بود که برای موسیقی متن سریال هم از آن استفاده کردیم و امیدوارم مورد توجه مخاطبان قرار گرفته باشد.