‌نجات کوهنورد ۳۶ ساله در ارتفاعات رودبار

سیاوش غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی تماس مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال احمر استان در ساعت ۱۷:۳۰ مبنی بر گرفتار شدن کوهنورد ۳۶ ساله در محور رستم آباد به تتکابن، پس از انجام هماهنگی‌های لازم یک تیم از پایگاه شهید آقایی جمعیت هلال احمر شهرستان رودبار به محل حادثه اعزام شدند.

غلامی افزود: تیم اعزامی جمعیت هلال احمر با تجهیزات کامل و مورد نیاز کوهستان اعزام و پس از دسترسی به مصدوم با تثبیت کارگاه با توجه به صعب العبور بودن و صخره‌ای بودن منطقه، اقدامات مورد نیاز انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان اظهار ادامه داد: فرد مذکور به علت سقوط از ارتفاع، از ناحیه ساق پای راست دچار ضرب دیدگی شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت به دامنه کوه منتقل و به مراکز درمانی منتقل شد.

غلامی تصریح کرد: عملیات فوق در کمتر از پنج ساعت با تلاش تیم اعزامی با موفقیت به پایان رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان ضمن قدردانی از عوامل امدادی حاضر در عملیات گفت: با شروع فصل بهار و تابستان و افزایش صعود و طبیعت گردی شهروندان باید دقت داشته باشند که با رعایت تمامی نکات ایمنی و به همراه داشتن تجهیزات کامل صعود داشته و از کوهنوردی انفرادی تا جای ممکن خودداری کنند.