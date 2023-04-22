ابراز اطمینان ناتو به پیروزی اوکراین در برابر روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل ناتو ابراز اطمینان کرده است که وقتی اوکراین زمان مناسب را برای آغاز عملیات انتخاب کند، می‌تواند در ضدحمله خود علیه روسیه موفق شود.

استولتنبرگ روز جمعه، اندکی پس از نشست گروه تماس اوکراین در رامشتاین به خبرنگاران گفت: «من مطمئن هستم که وقتی اوکراین تصمیم به آغاز عملیات جدید علیه روسیه برای آزادسازی زمین‌های بیشتر بگیرد، موفق خواهد بود.» وی افزود که متحدان ناتو همچنان به توانایی اوکراین برای موفقیت در میدان نبرد در صورت تقویت با تدارکات نظامی اعتماد کامل دارند.

دبیرکل ناتو گفت: «ما با خودروهای زرهی، خودروهای جنگی پیاده نظام، توپخانه، پدافند هوایی و همچنین تانک‌های جنگی، پشتیبانی بسیار بیشتری به اوکراین ارائه خواهیم داد.» دبیر کل ناتو یک روز قبل هم گفته بود که صندوق ناتو در حمایت از اوکراین، کمک‌های ضروری برای این کشور فراهم می‌کند و تمام این اقدامات، تفاوتی ملموس را در میدان نبرد رقم خواهد زد.

پیش از این «دنیس شمیحال»، نخست وزیر اوکراین اعلام کرده بود که کیف ضدحمله خود را برای تابستان برنامه‌ریزی کرده است، در حالی که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ظاهراً قرار است این حمله در ۳۰ آوریل آغاز شود.

یک روز پیش از این نیز، دبیر کل ناتو اعلام کرده بود که تنها در صورت پیروزی اوکراین در نبرد با روسیه، امکان بررسی درخواست عضویت آن در ناتو وجود دارد. «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو روز پنج‌شنبه گفته بود که در حال حاضر هدف ناتو، اطمینان از پیروزی اوکراین در نبرد با روسیه است.

دبیر کل ناتو در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین افزود: «درک می‌کنم که رئیس جمهور زلنسکی در نشست ناتو در ویلنیوس موضوع مربوط به عضویت اوکراین و تضمین‌های امنیتی آن را مطرح خواهد کرد.»

استولتنبرگ با دست رد زدن به سینه زلنسکی ادامه داد که این یکی از اولویت‌های دستور کار نشست آتی ناتو خواهد بود، با این حال اکنون هدف اصلی ناتو باید اطمینان از پیروزی اوکراین باشد، چرا که این موضوع تنها مسیر گفتگوی معنادار در مورد عضویت اوکراین در ناتو در آینده است.

دبیر کل ناتو در عین حال تاکید کرد که ناتو در درازمدت به اوکراین کمک خواهد کرد تا نیروهای مسلح این کشور توانمندی همکاری کامل با نیروهای ناتو را کسب کنند. این مقام ناتو در ادامه مدعی شد: ما نمی‌دانیم که جنگ چه زمانی خاتمه می‌یابد، اما می‌دانیم که تجاوز روسیه یک الگوی سمی است که باید جلوی آن گرفته شود.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفته بود که وقت زمان آن فرا رسیده است که ناتو تصمیم سیاسی خود در خصوص دعوت از اوکراین برای پیوستن به این ائتلاف نظامی بگیرد و اوکراین می‌خواهد بداند چه زمانی به عضویت ناتو درمی آید.

استولتنبرگ روز پنجشنبه در سفر بدون برنامه‌ریزی به کی‌یف رفته بود. این نخستین حضور دبیرکل ناتو در پایتخت اوکراین از زمان شروع عملیات نظامی روسیه بود. وی در جریان نشست مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر زلنکسی، رئیس جمهور اوکراین، از تداوم جریان کمک نظامی از کشورهای عضو ناتو به کی‌یف تمجید کرد و این کمک‌ها را «شاهدی بر تعهد دراز مدت ناتو به اوکراین» خواند.