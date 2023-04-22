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۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۰:۵۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

جان باختن یک بیمار کرونایی دیگر در کردستان/۲۵ بیمار بستری هستند

جان باختن یک بیمار کرونایی دیگر در کردستان/۲۵ بیمار بستری هستند

سنندج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از جان باختن یک بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

فریدون عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه همچنان روند ابتلای به ویروس کرونا در استان کردستان تداوم دارد.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت اخیر هفت بیمار کرونایی جدید در استان شناسایی شدند و متأسفانه یک نفر هم جان خود را از دست داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: هم اکنون ۲۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری هستند که ۴ نفر آنها در بخش مراقبت‌های ویژه درمان می‌شوند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: اگر روند بی توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در سطح استان تداوم داشته باشد در روزهای آتی شاهد افزایش تعداد مبتلایان و جان باختگان خواهیم بود.

کد مطلب 5761307

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    نظرات

    • علی IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدا رحم کنه دوباره کرونا

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