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۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

در سفر وزیر بهداشت به فارس صورت گرفت؛

افتتاح ۱۱۵ میلیارد تومان پروژه توسط وزیر بهداشت در شهرستان فسا

افتتاح ۱۱۵ میلیارد تومان پروژه توسط وزیر بهداشت در شهرستان فسا

فسا- با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ٦ طرح حوزه سلامت با اعتباری بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان در شهرستان فسا به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای بهره برداری از این شش طرح حوزه بهداشت و درمان که با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسیده بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

بهرام عین اللهی در ادامه سفر به استان فارس به فسا سفر کرده و در جریان این سفر ساختمان ستاد معاونت بهداشت شامل ساختمان اداری، مرکز آموزش بهورزی، آزمایشگاه تخصصی بهداشت و سردخانه زنجیره سرما دارو واکسیناسیون، تجهیز و راه اندازی استخر ورزشی، احداث و تجهیز دو خوابگاه دانشجویی استیجاری و ملکی کوثر و الحاقی زینبیه ۲، زمین ورزشی چمن مصنوعی، آزمایشگاه ژنتیک و تشخیص مولکولی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) و تجهیزات جدید مرکز داده دانشگاه به بهره برداری رسید.

کد مطلب 5761501

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