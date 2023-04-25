شهید صیاد شیرازی الگویی برای جبهه مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار «سید یحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا صبح امروز (سه‌شنبه) در همایش علمی پیرامون شخصیت شهید «صیاد شیرازی» که در دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار شد، اظهار داشت: سپهبد «ولی الله قرنی» اولین رئیس ستاد مشترک ارتش در سوم اردیبهشت ۱۳۵۸ و علامه مرتضی مطهری ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ توسط عوامل فرقان، و سپهبد علی صیاد شیرازی ۲۱ فروردین ۱۳۷۸ توسط منافقین ترور و به شهادت رسیدند؛ لذا به‌جاست که جوانان و دانشجویان نسبت به این‌گونه حوادث پس از انقلاب اسلامی، تحقیق و پژوهش انجام دهند.

سردار صفوی با بیان اینکه سه سپهبد شهید داریم که می‌توان درباره اندیشه، تفکر، اخلاق و رفتار، عملکرد آن‌ها مطالعه کرد، افزود: هدف از این‌گونه جلسات ساختن نسل جوان است؛ زیرا امروز ۵۰ میلیون جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل می‌دهند و ۸۵ درصد ارتش هم جوان شده است؛ البته این موضوع درباره سپاه هم صادق است و با توجه به اینکه جوانان شرکت‌کننده در دوره‌های دافوس ارتش و سپاه، جنگ را از نزدیک ندیده‌اند، باید آنچه را که در دوران بعد از انقلاب بر این کشور گذشته است، برای آن‌ها بازگو کرد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تأکید اینکه ارتش ما شجاعانه و مظلومانه وارد جنگ شد و پیروزی‌های بسیاری را هم آفرید، عنوان کرد: پاداش مجاهدان فی سبیل الله شهادت است؛ اما بر اساس آنچه خداوند در قرآن کریم ذکر کرده است، خیلی‌ها نه‌تنها نمی‌بینند، بلکه کر و ناشنوا هم هستند؛ زیرا حق را نمی‌بینند؛ این عده چون عافیت‌طلب هستند، جرأت و شجاعت دفاع از حق و امام بر حق را ندارند؛ ولی برخی‌ها همچون صیاد شیرازی نیز وقتی ندای امام خمینی (ره) را می‌شنود، داوطلبانه به این ندا لبیک می‌گویند.

وی با اشاره به اینکه نظامی‌گری دانش و علم می‌خواهد و این خصوصیتی بود که در نزد صیاد شیرازی وجود داشت، گفت: صیاد شیرازی در عین شجاعت، بسیار مهربان بود و این یک ویژگی مهم برای فرمانده است؛ او از بهمن ۱۳۵۷ تا زمان شهادت عملکرد بی‌نظیری داشت.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه ارتش اساس استقلال کشور است، خاطرنشان کرد: آن نیرویی که باید از آب و خاک و مردم کشوری دفاع کند، ارتش است؛ پس چنانچه ارتش نباشد، قدرت‌های بیگانه، آن کشور را استعمار و غارت می‌کنند؛ همانند آنچه طی سال‌های اخیر شاهد وقوع آن در کشورهای منطقه غرب آسیا بودیم.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: امام (ره) هوشمندانه ارتشی را که عده‌ای به دنبال تضعیف و حتی انحلال آن بودند به عظمت رساند؛ به نحوی که با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نیروهای ارتش در دفاع مقدس مردانه وارد میدان نبرد شدند و به پیروزی‌های متعددی هم دست یافتند؛ امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، بسیجی بود و در دوران دفاع مقدس در لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب در کنار زین‌الدین می‌جنگید.

وی در ادامه اضافه کرد: زمانی در کردستان قرار بود که بالگردی شهید صیاد و نیروهایش را از منطقه‌ای به عقب بازگرداند، اما بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد؛ لذا این باعث شد که صیاد شیرازی با گرای معکوس، نیروهای خود را به پاسگاه خودی در سردشت برساند و این حکایت از همان نبوغ و تخصصی دارد که در او وجود داشت.

سردار صفوی با تاکید بر اینکه صیاد شیرازی اهتمام جدی هم به نماز داشت، افزود: پس از آزادسازی سنندج اولین ستاد مشترک ارتش و سپاه را بدون اطلاع فرماندهان بالاتر به همراه صیاد شیرازی تشکیل دادیم و حتی برای آن مهری هم درست کردیم؛ مهر ۱۳۶۰. وقتی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش شد از آن زمان به بعد تحول خوبی در جبهه‌ها صورت گرفت به شکلی که از مهر ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۶۱ که عملیات بیت‌المقدس منجر به آزادسازی خرمشهر شد، طی هفت ماه سه عملیات بزرگ انجام دادیم.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا همچنین عنوان کرد: صیاد شیرازی در جنگ با فکر، قابل انعطاف و شجاع بود؛ به همین دلیل می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای جبهه مقاومت، جهان اسلام و جوانان کشورمان باشد.