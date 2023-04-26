پویش حمایت از طرح و ایده در حوزه رسانه اعلام فراخوان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا برته ظهر چهارشنبه در نشست خبری پوشش فراخوان طرح ایده‌های رسانه حوزه‌های علمیه اظهار داشت: غالباً پویش‌ها در دنیا از سوی انجمن‌ها صورت می‌گیرد و حوزه علمیه نیز به عنوان یک تشکل مردمی و در سطح ملی و بین المللی در این عرصه قصد دارد ایفای نقش داشته باشد که به همین دلیل پویش حمایت از طرح و ایده در حوزه رسانه طراحی و راه اندازی شده است.

مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه عنوان داشت: این پویش در حقیقت برای بهره گیری و دریافت فکر و ایده علاقمندان راه اندازی شده است و به دنبال اعمال سلیقه نیستیم.

وی افزود: با دریافت طرح و ایده‌های افراد، بررسی و پایش آنان صورت می‌گیرد و در این مرحله اساتیدی در نقش مشاور به صاحبان ایده در راستای ارتقا و کیفیت بخشی به اثر راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهند و البته این موارد با محوریت خود صاحب اثر انجام می‌پذیرد و در نهایت طرح‌ها و ایده‌های برتر مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.

برته بابیان اینکه در این فراخوان موضوع خاصی مورد نظر نیست و تمامی موضوعات در ذیل زیست طلبگی و مومنانه قابل قبول است ابراز داشت: تمامی افراد جامعه می‌توانند در این پویش شرکت کنند و این برنامه مختص حوزویان نیست و همگان می‌توانند آثار خود را ارائه کنند.

مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه غالباً بسیاری از جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی در ماه‌های پایانی سال صورت می‌گیرد که این امر یک آسیب است ابراز داشت: این پویش از ابتدای سال فعالیت خود را آغاز کرده تا شاهد دریافت آثار مطلوبی از سوی صاحبان ایده باشیم.

حجت الاسلام سید عباس سید نژاد دبیر «پویش فراخوان طرح ایده‌های رسانه‌ای حوزه‌های علمیه» نیز در این نشست بیان داشت: مهلت ارسال آثار به این پویش ۱۰ تیرماه سال جاری است و همه افراد می‌توانند در این در قالب‌های مختلف طرح‌ها و ایده‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

وی با بیان اینکه داوری آثار دریافتی تا ۱۶ تیرماه صورت می‌پذیرد افزود: پنج طرح و ایده به عنوان برگزیده این پویش معرفی خواهند شد که از آنان تا سقف ۵۰ میلیون تومان حمایت مالی صورت می‌گیرد.

سید نژاد بیان داشت: داوران این پویش در عرصه‌های مختلف تولید محتوا، پژوهش و همچنین سیاستگذاری رسانه سابقه فعالیت دارند.

دبیر پویش فراخوان طرح ایده‌های رسانه‌ای حوزه‌های علمیه ادامه داد: از ابتدای امسال نیز از طرح‌های مختلف حوزویان در بخش‌هایی همانند هنر و رسانه حمایت‌های لازم صورت گرفته و این امر در طول سال نیز ادامه خواهد داشت.