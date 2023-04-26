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۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۰۲

پویش حمایت از طرح و ایده در حوزه رسانه اعلام فراخوان کرد

پویش حمایت از طرح و ایده در حوزه رسانه اعلام فراخوان کرد

قم- مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه از برگزاری اولین پویش حمایت از طرح و ایده در حوزه رسانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا برته ظهر چهارشنبه در نشست خبری پوشش فراخوان طرح ایده‌های رسانه حوزه‌های علمیه اظهار داشت: غالباً پویش‌ها در دنیا از سوی انجمن‌ها صورت می‌گیرد و حوزه علمیه نیز به عنوان یک تشکل مردمی و در سطح ملی و بین المللی در این عرصه قصد دارد ایفای نقش داشته باشد که به همین دلیل پویش حمایت از طرح و ایده در حوزه رسانه طراحی و راه اندازی شده است.

مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه عنوان داشت: این پویش در حقیقت برای بهره گیری و دریافت فکر و ایده علاقمندان راه اندازی شده است و به دنبال اعمال سلیقه نیستیم.

وی افزود: با دریافت طرح و ایده‌های افراد، بررسی و پایش آنان صورت می‌گیرد و در این مرحله اساتیدی در نقش مشاور به صاحبان ایده در راستای ارتقا و کیفیت بخشی به اثر راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهند و البته این موارد با محوریت خود صاحب اثر انجام می‌پذیرد و در نهایت طرح‌ها و ایده‌های برتر مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.

برته بابیان اینکه در این فراخوان موضوع خاصی مورد نظر نیست و تمامی موضوعات در ذیل زیست طلبگی و مومنانه قابل قبول است ابراز داشت: تمامی افراد جامعه می‌توانند در این پویش شرکت کنند و این برنامه مختص حوزویان نیست و همگان می‌توانند آثار خود را ارائه کنند.

مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه غالباً بسیاری از جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی در ماه‌های پایانی سال صورت می‌گیرد که این امر یک آسیب است ابراز داشت: این پویش از ابتدای سال فعالیت خود را آغاز کرده تا شاهد دریافت آثار مطلوبی از سوی صاحبان ایده باشیم.

پویش حمایت از طرح و ایده در حوزه رسانه اعلام فراخوان کرد

حجت الاسلام سید عباس سید نژاد دبیر «پویش فراخوان طرح ایده‌های رسانه‌ای حوزه‌های علمیه» نیز در این نشست بیان داشت: مهلت ارسال آثار به این پویش ۱۰ تیرماه سال جاری است و همه افراد می‌توانند در این در قالب‌های مختلف طرح‌ها و ایده‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

وی با بیان اینکه داوری آثار دریافتی تا ۱۶ تیرماه صورت می‌پذیرد افزود: پنج طرح و ایده به عنوان برگزیده این پویش معرفی خواهند شد که از آنان تا سقف ۵۰ میلیون تومان حمایت مالی صورت می‌گیرد.

سید نژاد بیان داشت: داوران این پویش در عرصه‌های مختلف تولید محتوا، پژوهش و همچنین سیاستگذاری رسانه سابقه فعالیت دارند.

دبیر پویش فراخوان طرح ایده‌های رسانه‌ای حوزه‌های علمیه ادامه داد: از ابتدای امسال نیز از طرح‌های مختلف حوزویان در بخش‌هایی همانند هنر و رسانه حمایت‌های لازم صورت گرفته و این امر در طول سال نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5764267

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