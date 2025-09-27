  1. استانها
میربهبودی: پویش «ایده‌های برتر روستایی» در استان یزد آغاز شد

یزد- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد: پویش «ایده‌های برتر روستایی» با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های خلاقانه و کاربردی برای توسعه پایدار روستاها طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد میربهبودی از آغاز پویش «ایده‌های برتر روستایی» به مناسبت روز ملی روستا و عشایر خبر داد و گفت: این پویش با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های خلاقانه و کاربردی برای توسعه پایدار روستاها طراحی شده است.

وی در تشریح اهداف این رویداد افزود: ما به دنبال توانمندسازی روستاییان، ایجاد انگیزه برای کارآفرینی محلی، ارتقای کیفیت زندگی و اتصال دانش بومی به فناوری‌های روز با رویکردی مسئله‌محور هستیم.

میربهبودی با اشاره به حمایت‌های ویژه از شرکت‌کنندگان اظهار داشت: علاوه بر تجلیل از برگزیدگان ملی توسط ریاست محترم جمهور و اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی، مهم‌ترین حمایت ما ارائه تسهیلات مالی به ایده‌های برتر و قابل اجراست تا این طرح‌ها از روی کاغذ به مرحله عمل برسند.

مدیرکل دفتر امور روستایی در پایان درباره نحوه مشارکت توضیح داد: علاقه‌مندان می‌توانند ایده‌های خود را از طریق تکمیل فرم مربوطه در سایت www.irdexpo.ir ثبت کنند.

