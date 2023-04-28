به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در باره نقض حریم خصوصی، فتاوی سختگیرانه (یا صریح و محکم) دارند؛ از جمله اینکه در پاسخ به استفتائی اینگونه فرموده‌اند: تجسس در امور شخصی و خصوصی دیگران جایز نیست و فرقی بین فضای مجازی و حقیقی نیست.