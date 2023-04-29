به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صباغی ظهر شنبه در مراسم میثاق با شهدا که به مناسبت گرامیداشت روز ملی شوراها در گلزار شهدای قزوین برگزار شد اظهار کرد: این روز را به تمام زحمت کشان عرصه خدمت که با اخلاص از سرمایه عمر خود برای حل مشکلات شهروندان تلاش می‌کنند تبریک می گویم.

وی افزود: با همکاری، خرد جمعی و مشورت می‌توان بسیاری از مشکلات را حل نمود و توسعه و عمران و آبادی شهر را رقم زد.

صباغی بر لزوم وحدت و همدلی میان مدیران شهری و اعضای شورا تاکید کرد و گفت: اختلافات فاصله را برای توسعه و عمران شهری زیاد می‌کند و فرصت خدمتگزاری را از خادمین مردم سلب می‌کند.

وی با بیان اینکه ما بدهکار مردم هستیم تصریح کرد: همه باید خود را متعهد به شهدا دانسته و با تمام توان و با عزت و آبرو و خلوص نیت در راه خدمت به مردم و آبادانی شهر قزوین تلاش کنیم.