  1. استانها
  2. قزوین
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

شهردار قزوین:

اختلاف مدیران فاصله را برای توسعه و عمران شهری زیاد می‌کند

اختلاف مدیران فاصله را برای توسعه و عمران شهری زیاد می‌کند

قزوین- شهردار قزوین با بیان اینکه اختلافات فاصله را برای توسعه و عمران شهری زیاد می‌کند، گفت: با همکاری و استفاده از خرد جمعی در امور، زمینه برای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صباغی ظهر شنبه در مراسم میثاق با شهدا که به مناسبت گرامیداشت روز ملی شوراها در گلزار شهدای قزوین برگزار شد اظهار کرد: این روز را به تمام زحمت کشان عرصه خدمت که با اخلاص از سرمایه عمر خود برای حل مشکلات شهروندان تلاش می‌کنند تبریک می گویم.

وی افزود: با همکاری، خرد جمعی و مشورت می‌توان بسیاری از مشکلات را حل نمود و توسعه و عمران و آبادی شهر را رقم زد.

صباغی بر لزوم وحدت و همدلی میان مدیران شهری و اعضای شورا تاکید کرد و گفت: اختلافات فاصله را برای توسعه و عمران شهری زیاد می‌کند و فرصت خدمتگزاری را از خادمین مردم سلب می‌کند.

وی با بیان اینکه ما بدهکار مردم هستیم تصریح کرد: همه باید خود را متعهد به شهدا دانسته و با تمام توان و با عزت و آبرو و خلوص نیت در راه خدمت به مردم و آبادانی شهر قزوین تلاش کنیم.

کد مطلب 5766372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Sdn IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این شهردار به درد استان نمیخوره. استعفا استعفا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها