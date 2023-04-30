صدها نظامی صهیونیست علیه نتانیاهو طومار امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حدود ۷۰۰ نظامی ذخیره در ارتش رژیم صهیونیستی با امضای طوماری خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم نسبت به متلاشی شدن یگان‌های ذخیره در ارتش در صورت اجرای اصلاحات قضائی هشدار دادند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست اعلام کردند که اگر این اصلاحات قضائی به صورت یکجانبه در ارتش اجرا شود باعث فروپاشی یگان‌های ذخیره خواهد شد.

در حال حاضر اختلافات میان نتانیاهو و نظامیان ذخیره در ارتش رژیم صهیونیستی در کنار برخی وزرا و فرماندهان نیروهای پلیس شدت گرفته است.

شب گذشته نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هزاران صهیونیست در شهر هرتزلیا در محکومیت کودتای قضائی دولت نتانیاهو دست به تظاهرات زدند.

همچنین گزارش شده است که تظاهرات ۲۰۰ هزار صهیونیست‌ها در تل‌آویو برگزار شد و ده‌ها هزار نفر دیگر در شهرهای دیگر در اعتراض به کودتای قضائی نتانیاهو به خیابان‌ها آمدند.

اعتراضات این هفته؛ هفدهمین هفته اعتراضی علیه کابینه راست‌گرای افراطی نتانیاهو به شمار می‌رود.

معترضان صهیونیستی طی چهار ماه گذشته همواره با برگزاری تظاهرات‌های گسترده و پی در پی خواستار لغو کامل طرح نتانیاهو برای تغییرت قوانین قضائی بوده‌اند.

این در حالیست که منابع رسانه‌ای در فلسطین اشغالی از خودکشی ۳ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی طی یک ماه اخیر خبر دادند که دو نفر از آنان طی یک هفته اخیر خودکشی کرده‌اند.

شبکه عبری زبان «کان» اعلام کرد که در یک ماه اخیر، ۳ نظامی «اسرائیلی» دست به خودکشی زدند.

در همین ارتباط، «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی دستور بررسی فوری موارد خودکشی نظامیان ارتش را داده است.