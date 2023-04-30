بازگشایی محور چالوس و آزادراه تهران - شمال

علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر رفت و برگشت بازگشایی شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز متذکر شد: این انسداد به دلیل عملیات راهسازی و عدم ایمنی کافی صورت گرفته بود.
کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز گفت: مسیر رفت و برگشت محور چالوس و آزادراه تهران - شمال بازگشایی شد.
علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر رفت و برگشت بازگشایی شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز متذکر شد: این انسداد به دلیل عملیات راهسازی و عدم ایمنی کافی صورت گرفته بود.
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