اقتصاد کشور به اقتصاد استان تهران وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین ازوجی عصر دوشنبه در عصر دوشنبه در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال جدید که با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران برگزار شد با ارائه تحلیلی در خصوص کنترل تورم و رشد تولید در اقتصاد استان تهران اظهار داشت: در دهه‌های گذشته و در مقاطع مختلف زمانی، نمودار رشد اقتصاد تهران نسبت به متوسط کشوری بالاتر بوده و در بیشتر مواقع نیز برابری می‌کند و این موضوع نشان دهنده وابستگی و یا پیوستگی اقتصاد کشور به اقتصاد استان تهران است.

وی افزود: استقرار بزرگترین جامعه صنفی کشور (تولیدی، توزیعی و خدماتی)، بزرگترین شبکه توزیع و پخش کالا، استقرار یک سوم صنایع بزرگ کشور و صنایع بزرگ تبدیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی در استان تهران را از مهمترین عواملی بیان کرد که رشد اقتصاد کشور بدان وابسته است.

ازوجی تاکید کرد: تهران در واقع خط دهنده در رهبری و پیشانی اقتصاد کشور است و بیشترین نهادهای تنظیم کننده قدرت اقتصادی را در خود جای داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، رسیدن به رشد تولید بالاتر را نیازمند بهبود مستمر فضای کسب و کار دانست و یادآور شد: نگاه جریان سرمایه خارجی همانند نگاه سرمایه داخلی برای رشد مولد و با کیفیت با فراهم شدن محیط مناسب برای انجام کسب و کار معنی پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: کشورهایی که به سطح بالایی از استفاده از منابع انرژی کردند، سیاست‌های نحوه بکارگیری نیروی انسانی را به خوبی پیاده کرده اند تا کیفیت رشد تولید در سطح بالاتری قرار گیرد.