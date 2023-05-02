پیکر بسیجی شهید حاج جعفر شهسواری در قروه تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاج جعفر شهسواری جانباز ۷۰ درصد اعصاب و روان پس از سال‌ها تحمل درد امروز به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع پیکر این شهید دوران دفاع مقدس امروز با بدرقه اقشار مختلف مردم قروه برگزار شد.

خلیل فعله گری فرماندار قروه در مراسم تشییع پیکر این شهید دوران دفاع مقدس اظهار کرد: باید به صبر و برداری این شهید بزرگوار و خانواده وی که بیش از ۴۰ سال درد و رنج را تحمل کردند، تحسین گفت.

وی افزود: همه ما مدیون ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان و ایثارگران هستیم چرا که عزت و اقتدار کنونی ما مرهون مجاهدت این بزرگواران است.

بسیجی شهید حاج جعفر شهسواری در دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ در دوران دفاع مقدس از ناحیه سر و همچنین اعصاب مجروح شد و پس از ۴۰ سال تحمل درد و رنج به درجه شهادت نائل آمد.