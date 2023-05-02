به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین کنگره فدراسیون آسیا مرکزی به منظور انتخابات نایب رئیس و عضو کمیته اجرایی با حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهدی تاج نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز (سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه) در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس فدراسیون آسیا مرکزی برای حاضران در جلسه سخنرانی کرد و در ادامه اینفانتینو، درباره رشد و توسعه فوتبال در منطقه مرکزی آسیا گفت: خوشبختانه سال گذشته ۶ دوره مسابقه برای زیر گروه در این منطقه انجام شده است و این می‌تواند نویدبخش روزهای خوبی برای فوتبال پایه در آسیا باشد.

در ادامه این جلسه رأی گیری برای نایب رئیس و عضو کمیته اجرایی کافا آغاز شد و با کناره گیری روشن ایرماتوف داور ازبکی از نایب رئیسی کافا، محمد یوسف و ارسلان اینازورف کشورهای افغانستان و ترکمنستان به عنوان نایب رئیس کافا و هدایت ممبینی از ایران و داستان بیک کانکوف از قرقیزستان به عنوان اعضای کمیته اجرایی کافا انتخاب شدند.

سخنرانی اینفانتینو در کنگره کافا

همچنین مهدی تاج پس از برگزاری هشتمین کنگره کافا عنوان کرد: نشست خوبی با حضور رئیس فیفا، معاون وی و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. در این جلسه، درباره موضوعات مختلف مرتبط با توسعه و رشد هر چه بیشتر منطقه آسیای مرکزی تبادل نظر شد.

وی افزود: فدراسیون فوتبال ایران آمادگی خود را برای میزبانی نهمین کنگره کافا ابراز کرد. به طور حتم، تعامل میان کشورهای عضو کافا در آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد و امیدوارم در نهایت این همکاری‌ها سبب ساز پیشرفت‌های همه جانبه فوتبال در کل قاره شود.

تاج درباره جلسات امروز خود با جیانی اینفانتینو و شیخ سلمان تصریح کرد: بعد از برگزاری مجمع کافا، نشست‌های جداگانه ای با رئیس فیفا و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتم. محور اصلی بحث در هر دو جلسه، موضوع رفع مشکل انتقال منابع مالی فوتبال ایران بود. راهکارهای تازه ای در این باره مورد بررسی قرار گرفت که امیدوارم فرصت‌های جدیدی برای فوتبال ایران فراهم آورد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، تاج افزود: ضمن اینکه با توجه به مشکلات مربوط به انتقال پول به شرکت تأمین کننده کمک داور ویدئویی، این موضوع هم از دیگر مواردی بود که در این نشست‌ها مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این، طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار شد رئیس فیفا هم در آینده به کشورمان سفر کند تا موضوعات مرتبط مورد پیگیری قرار گیرد.