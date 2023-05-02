به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری ظهر سه‌شنبه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین رضایی امام جمعه مهرشهر و حجت الاسلام والمسلمین وثوقی امام جمعه کمالشهر از حمایت و پشتیبانی‌های ائمه جمعه در شهرستان تقدیر و قدردانی کرد و به بررسی و رسیدگی مسائل و مشکلات شهرهای مذکور پرداخت.

وی به اثرگذاری بیانات ائمه جمعه اشاره کرد و با قدردانی از حمایت‌های انجام شده از دولت مردمی، خواستار استمرار امیدآفرینی در جامعه شد.

ولی پوری بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام بین مسئولان تاکید کرد، افزود: نقش ائمه جمعه وحدت آفرینی و انسجام اجتماعی است.

در این دیدار دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی مردم کمالشهر، مشکلات زیر ساختی موجود شهرستان، ضرورت ساخت مصلی خانه عالم و مراکز فرهنگی، همکاری شهرداری و شورای اسلامی با دستگاه‌های فرهنگی تاکید شد.

همچنین حل مسئله خانه‌های قولنامه ای مهر شهر از دیگر مسائل مطروحه توسط امام جمعه مهرشهر بود و بر ضرورت تولیت شهید گمنام از سوی شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های فرهنگی که پیکر مطهر وی در پارک بوستان مهر کیانمهر مدفون است تاکید شد.

گفتنی است اقامه نماز ظهر و عصر به امامت حجت الاسلام والمسلمین رضایی امام جمعه مهرشهر برگزار شد.