اعضای شوراهای اسلامی شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر پنجشنبه در این نشست با تبریک روز شوراها اظهار داشت: اگر در حوزه امنیت، اشتغال، سرمایه گذاری، فرهنگی اتفاقی قرار است شاهد باشیم با همراهی و مشارکت همه شوراها محقق خواهد شد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه سرمایه اصلی در هر نظام مردم هستند و نماد این سرمایه شوراها هستند، افزود: شوراها باید به نقش اصلی خود که همان نظارت است اهتمام ویژه داشته باشند.

بحرانی ادامه داد: شوراها باید پویا، کمک رسان جامعه، کارآمد، انعطاف پذیر و به مشکلات مردم توجه جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر شاهد حرکت رو به جلو در شهرستان هستیم این امر با همراهی همه شما تحقق یافته است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه شهرها و روستاها استفاده شود، ادامه داد: شوراها از اختلافات پرهیز کنند و همواره با مردم و در بین مردم باشند.

وی به اقدامات دولت سیزدهم در توسعه و عمران و آبادی روستاها اشاره کرد و گفت: دولت تلاش دارد خدمات را به دورترین نقاط شهرستان برساند.

بحرانی بیان کرد: شوراها باید به مسائل فرهنگی نیز اهتمام ویژه داشته باشند و اعتبارات لازم در این زمینه پیش بینی کنند.