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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

اعضای شوراهای اسلامی شهرستان دشتی تجلیل شدند

اعضای شوراهای اسلامی شهرستان دشتی تجلیل شدند

بوشهر- به مناسبت روز شوراها در آئینی با حضور مسئولین از اعضای شورای اسلامی شهرستان دشتی تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر پنجشنبه در این نشست با تبریک روز شوراها اظهار داشت: اگر در حوزه امنیت، اشتغال، سرمایه گذاری، فرهنگی اتفاقی قرار است شاهد باشیم با همراهی و مشارکت همه شوراها محقق خواهد شد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه سرمایه اصلی در هر نظام مردم هستند و نماد این سرمایه شوراها هستند، افزود: شوراها باید به نقش اصلی خود که همان نظارت است اهتمام ویژه داشته باشند.

بحرانی ادامه داد: شوراها باید پویا، کمک رسان جامعه، کارآمد، انعطاف پذیر و به مشکلات مردم توجه جدی داشته باشند.

اعضای شوراهای اسلامی شهرستان دشتی تجلیل شدند

وی تصریح کرد: اگر شاهد حرکت رو به جلو در شهرستان هستیم این امر با همراهی همه شما تحقق یافته است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه شهرها و روستاها استفاده شود، ادامه داد: شوراها از اختلافات پرهیز کنند و همواره با مردم و در بین مردم باشند.

اعضای شوراهای اسلامی شهرستان دشتی تجلیل شدند

وی به اقدامات دولت سیزدهم در توسعه و عمران و آبادی روستاها اشاره کرد و گفت: دولت تلاش دارد خدمات را به دورترین نقاط شهرستان برساند.

بحرانی بیان کرد: شوراها باید به مسائل فرهنگی نیز اهتمام ویژه داشته باشند و اعتبارات لازم در این زمینه پیش بینی کنند.

اعضای شوراهای اسلامی شهرستان دشتی تجلیل شدند

کد مطلب 5771035

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