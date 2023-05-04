علی آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات آزاد انتخابی تیم ملی تکواندو نوجوانان ایران در حالی برگزار خواهد شد که تیم استان قم نیز به این مسابقات اعزام می‌شود.

رئیس هیئت تکواندو استان قم افزود: مسابقات آزاد انتخابی تیم ملی تکواندو نوجوانان به منظور اعزام به مسابقات آسیایی ۲۰۲۳ لبنان، از شنبه هفته آِنده به مدت سه روز در تهران برگزار می‌شود و از قم ۱۹ تکواندوکار برای کسب سهمیه با رقبای خود رقابت خواهند کرد.

وی بیان کرد: در وزن‌های ۴۵ کیلوگرم عرشیا کامران‌خواه و محمدحسن رضایی، ۴۸ کیلوگرم محمدمهدی اسدی و محمدعلی اسماعیلی و ۵۲ کیلوگرم علی سبحانی‌راد، محمدیاسین اروجی و امیرحسین فراهانی از قم به رقابت‌ها اعزام می‌شوند.

وی گفت: محبوب نصیروند، بلال سلیمانی، روح الله رضاپور، محمد صفایی و علی چهرقانی مربیان تکواندو قم در این رقابت‌ها هستند.

رئیس هیئت جودو استان قم افزود: در وزن‌های ۵۵ کیلوگرم محمدرضا رضاپور، ۵۹ کیلوگرم مهدی نوروزی‌چلچه، امیرحسین حسینلو، طاها اللهی و محمدطاها شوندی دیگر نمایندگان قم هستند.

آهنی ابراز داشت: در وزن‌های ۶۳ کیلوگرم علی عسگری و امیرمحمد رشید، ۶۸ کیلوگرم محمدعرفان عادل، ایلیا علیخانی و محمدمنصور بشردوست، ۷۳ کیلوگرم امیرمحمد فرمانی و ۷۸ کیلوگرم هاتف نریمان‌زاده برای تیم اعزامی قم به میدان می‌روند.