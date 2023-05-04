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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

اعزام تیم تکواندو نوجوانان قم به رقابت‌های انتخابی تیم ملی

اعزام تیم تکواندو نوجوانان قم به رقابت‌های انتخابی تیم ملی

قم- رئیس هیئت تکواندو استان قم از اعزام شدن تیم تکواندو رده سنی نوجوانان این استان به رقابت‌های انتخابی تیم ملی خبر داد.

علی آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات آزاد انتخابی تیم ملی تکواندو نوجوانان ایران در حالی برگزار خواهد شد که تیم استان قم نیز به این مسابقات اعزام می‌شود.

رئیس هیئت تکواندو استان قم افزود: مسابقات آزاد انتخابی تیم ملی تکواندو نوجوانان به منظور اعزام به مسابقات آسیایی ۲۰۲۳ لبنان، از شنبه هفته آِنده به مدت سه روز در تهران برگزار می‌شود و از قم ۱۹ تکواندوکار برای کسب سهمیه با رقبای خود رقابت خواهند کرد.

وی بیان کرد: در وزن‌های ۴۵ کیلوگرم عرشیا کامران‌خواه و محمدحسن رضایی، ۴۸ کیلوگرم محمدمهدی اسدی و محمدعلی اسماعیلی و ۵۲ کیلوگرم علی سبحانی‌راد، محمدیاسین اروجی و امیرحسین فراهانی از قم به رقابت‌ها اعزام می‌شوند.

وی گفت: محبوب نصیروند، بلال سلیمانی، روح الله رضاپور، محمد صفایی و علی چهرقانی مربیان تکواندو قم در این رقابت‌ها هستند.

رئیس هیئت جودو استان قم افزود: در وزن‌های ۵۵ کیلوگرم محمدرضا رضاپور، ۵۹ کیلوگرم مهدی نوروزی‌چلچه، امیرحسین حسینلو، طاها اللهی و محمدطاها شوندی دیگر نمایندگان قم هستند.

آهنی ابراز داشت: در وزن‌های ۶۳ کیلوگرم علی عسگری و امیرمحمد رشید، ۶۸ کیلوگرم محمدعرفان عادل، ایلیا علیخانی و محمدمنصور بشردوست، ۷۳ کیلوگرم امیرمحمد فرمانی و ۷۸ کیلوگرم هاتف نریمان‌زاده برای تیم اعزامی قم به میدان می‌روند.

کد مطلب 5771185

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