به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بازرگانی عراق در مصاحبه با شبکه خبری اسپوتنیک از تلاش فشرده وزرای بازرگانی عراق و سوریه در توسعه روابط اقتصادی فیمابین به ویژه در زمینه افتتاح خطوط لوله نفت کرکوک – بانیاس خبر داد.
شبکه خبری اسپوتنیک شامگاه پنجشنبه گزارش داد که «اثیر داود سلمان الغریری»، وزیر بازرگانی عراق در گفتوگوی ویژه خبری با این رسانه روسی از نشست با وزیران نفت و کشاورزی سوریه با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی در حوزه نفت و انرژی خبر داد.
اثیر الغریری، وزیر بازرگانی عراق گفت که در نشست با وزیر نفت سوریه درباره آغاز سرمایهگذاریها در زمینه نفت و انرژی هردو کشور از طریق ارائه تسهیلات به شرکتهای عراقی جهت سرمایه گذاری در زمینه نفت در سوریه تبادل نظر کردند که این شرکتها به نوبه خود، فعالیت مجدد لوله نفت کرکوک – بانیاس که چاههای نفت عراق را به اسکلههای سوریه متصل میکند، تضمین خواهند کرد.
وزیر بازرگانی عراق با اشاره به آسیب شدید خطوط لوله کرکوک بانیاس در جریان حملات تروریستی به عراق و سوریه افزود: «در جریان نشست خود با وزرای سوریه از آمادگی بغداد در سرمایه گذاری در احداث مجدد خط لوله نفت کرکوک-بانیاس خبر دادم.»
این مقام عراقی با بیان اینکه راهاندازی خط لوله نفت کرکوک-بانیاس برای دمشق بسیار حیاتی است، خاطرنشان کرد: «فعالیت مجدد لولههای نفت کرکوک- بانیاس در نجات این کشور از بحران نفتی کنونیاش نقش خواهد داشت به ویژه که بیشتر چاههای نفتی سوریه خارج از کنترل است.»
وزیر بازرگانی عراق با اشاره به هزینه بالای ترمیم خطوط نفت کرکوک-بانیاس در جریان توطئه خارجی و حضور تروریستها در خاک عراق و سوریه خاطرنشان کرد: «راهاندازی مجدد انتقال خط لوله نفت کرکوک-بانیاس اهمیت ویژهای برای عراق و سوریه دارد؛ زیرا صادرات نفت عراق به خارج هماکنون، هزینه گزافی را برای عراق پدید آورده؛ تسریع در راهاندازی مجدد آن به رونق اقتصادی دو کشور کمک شایانی خواهد کرد.»
گفتنی است کلنگ احداث خط لوله نفت کرکوک-بانیاس بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۵۲ توسط شرکت «بریتیش پترولیوم» عملیاتی شد؛ اما فعالیت این خط لوله در مقاطع مختلفی از تاریخ به علت درگیریهای پراکنده گاه و بیگاه متوقف شده است.
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