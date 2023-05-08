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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸

به همت کانون پرورش فکری گیلان؛

فراخوان مسابقه قصه‌گویی «چشمان خورشید» منتشرشد

فراخوان مسابقه قصه‌گویی «چشمان خورشید» منتشرشد

رشت- انجمن قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان فراخوان مسابقه قصه‌گویی «چشمان خورشید» را در آستانه دهه‌کرامت منتشرکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان مسابقه قصه‌گویی «چشمان خورشید» را در آستانه دهه‌کرامت انجمن قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان منتشر کرد.

آداب و رسوم و خاطرات زیارت، معرفی شخصیت امام رضا (ع) از بدو تولد تا شهادت، داستان‌هایی در ارتباط با زندگی گهربار هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و حضرت معصومه (س) و تأثیر سیره عملی امام‌رضا (ع) بر شیعیان، از محورهای موضوعی مسابقه قصه‌گویی چشمان خورشید به‌شمارمی‌رود.

بر همین اساس، مربیان و اعضای کانون پرورش فکری استان گیلان می‌توانند، در دو بخش صوتی و تصویری در این مسابقه شرکت‌کرده و آثار مرتبط با محور موضوعی این فراخوان را در قالب لوح فشرده حاوی قصه‌های حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ دقیقه‌ای، به دبیرخانه این رویداد فرهنگی واقع در رشت، میدان‌انتظام، کوچه نظام‌پزشکی، اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، کد پستی ۴۱۴۵۹۱۴۱۴۷ ارسال‌کنند.

بر اساس این فراخوان، ذکر مشخصات فردی شرکت‌کننده شامل نام و نام خانوادگی، گروه سنی، محل سکونت، شماره تماس و عنوان اثر، ضروری است و شرکت‌کنندگان تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ فرصت‌دارند نسبت به ارسال‌آثار اقدام‌کنند.

گفتنی است، طی آئینی که زمان‌آن اعلام‌خواهد شد، از خالقان ۳ اثر برگزیده با لوح سپاس و هدیه‌های ارزنده تجلیل‌می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب آگاهی‌بیش‌تر با شماره ۰۱۳۳۳۴۶۱۶۶۰- داخلی ۲۲۹ تماس بگیرند.

کد مطلب 5774306

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