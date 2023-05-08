به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان مسابقه قصهگویی «چشمان خورشید» را در آستانه دههکرامت انجمن قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان منتشر کرد.
آداب و رسوم و خاطرات زیارت، معرفی شخصیت امام رضا (ع) از بدو تولد تا شهادت، داستانهایی در ارتباط با زندگی گهربار هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و حضرت معصومه (س) و تأثیر سیره عملی امامرضا (ع) بر شیعیان، از محورهای موضوعی مسابقه قصهگویی چشمان خورشید بهشمارمیرود.
بر همین اساس، مربیان و اعضای کانون پرورش فکری استان گیلان میتوانند، در دو بخش صوتی و تصویری در این مسابقه شرکتکرده و آثار مرتبط با محور موضوعی این فراخوان را در قالب لوح فشرده حاوی قصههای حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ دقیقهای، به دبیرخانه این رویداد فرهنگی واقع در رشت، میدانانتظام، کوچه نظامپزشکی، ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، کد پستی ۴۱۴۵۹۱۴۱۴۷ ارسالکنند.
بر اساس این فراخوان، ذکر مشخصات فردی شرکتکننده شامل نام و نام خانوادگی، گروه سنی، محل سکونت، شماره تماس و عنوان اثر، ضروری است و شرکتکنندگان تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ فرصتدارند نسبت به ارسالآثار اقدامکنند.
گفتنی است، طی آئینی که زمانآن اعلامخواهد شد، از خالقان ۳ اثر برگزیده با لوح سپاس و هدیههای ارزنده تجلیلمیشود. علاقهمندان میتوانند برای کسب آگاهیبیشتر با شماره ۰۱۳۳۳۴۶۱۶۶۰- داخلی ۲۲۹ تماس بگیرند.
نظر شما