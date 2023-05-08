به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، در پی تخریب مدرسه التحدی (مبارزه‌طلبی) از سوی رژیم صهیونیستی، که صبح روز گذشته انجام شد، دانش‌آموزان این مدرسه امروز با برپایی چادر، کلاس‌های درسی خود را برگزار کردند.

این در حالی است که نظامیان صهیونیست صبح روز گذشته (یکشنبه) مدرسه فلسطینی «التحدی» (مبارزه طلبی) را در شهرک بیت تعمر در شرق بیت‌لحم، که ۶۰ دانش‎‌آموز از پایه‌های اول تا چهارم در آن تحصیل می‌کردند را تخریب کردند.

در همین رابطه، وزارت آموزش و پرورش فلسطین با صدور بیانیه‎ای اقدام رژیم صهیونیستی در تخریب این مدرسه را جنایتی مبتنی بر اشغالگری توصیف کرد.

وزارت آموزش و پرورش فلسطین تاکید کرد: این اقدام اشغالگران باعث شد که دانش‌آموزان فلسطینی برخلاف دیگر دانش‌آموزان در نقاط مختلف جهان، از تحصیل رایگان، امن و پایدار محروم شوند.

اتحادیه اروپا نیز روز گذشته در واکنش به این رخداد عنوان کرد که رژیم صهیونیستی باید هرگونه عملیات تخریب که صرفاً به تشدید رنج و محنت‌های فلسطینیان منجر خواهد شد، را متوقف کند.

این اتحادیه اعلام کرد: ما از تخریب این مدرسه به دست نظامیان صهیونیست شوکه شده ایم، این مدرسه با حمایت مالی اتحادیه اروپا احداث شده بود و ۶۰ دانش‌آموز فلسطینی در آن درس می‌خواندند.

اتحادیه اروپا تخریب این مدرسه را به موجب قوانین بین‌المللی اقدامی غیرقانونی دانسته و تاکید کرد که حق آموزش کودکان باید محترم شمرده شود. گفتنی است که رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۶ تاکنون ۱۱ مدرسه را در مناطق فلسطینی تخریب کرده است.