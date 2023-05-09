شناسایی هویت ۲ شهید گمنام استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد باقرزاده در خصوص این خبر بیان کرد: همزمان با سالروز آزادسازی شهر هویزه در جریان عملیات بزرگ بیت‌المقدس، پیکرهای مطهر ۵ شهید از ۸ شهید گمنام مدفون در یادمان شهدای هویزه شناسایی شدند.

وی افزود: در میان این تعداد شهید شناسایی شده یادمان هویزه، ۲ شهید از اهالی استان فارس هستند که هویت آنها مشخص شده است. قنبر پویان، فرزند ماشااله، متولد ۱۳۳۵ از کازرون و احمد رحیم‌پور، فرزند مرتضی، متولد ۱۳۲۷ از شیراز از شهدایی هستند که هویت آنها در تفحص اخیر کمیته جستجوی مفقودین شناسایی شده است.

باقرزاده پیش از این گفته بود بر اساس تلاش‌های صورت گرفته از طریق تقاطع اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی کمیته جستجوی مفقودین در ستاد معراج شهدا با اظهارات اخذ شده از آزادگان، مشخص شد، پیکرهای مطهر ۵ شهید از ۸ شهید گمنام عملیات نصر، در محل یادمان شهدای هویزه دفن شده‌اند.

به گفته فرمانده کمیته جستجوی مفقودین با توجه به گذشت زمان و همچنین عدم وجود نمونه استخوانی برای شناسایی ژنتیکی، ردیف و شماره قبر این ۵ شهید عزیز مشخص نیست ولی آنچه که مسلم است از نظر کمیته جستجوی مفقودین، این ۵ شهید به صورت مُتعیَّن در بین ۸ شهید گمنام مدفون در یادمان شهدای هویزه قرار دارند.

به گفته این مقام مسئول اطلاعاتی که وجود دارد حاکی از این است که این شهدا طی روزهای ۱۵ و ۱۶ دیماه سال ۵۹ در دشت هویزه، همراه با شهید سید حسین علم الهدی و دیگر حماسه‌سازان آن عملیات بزرگ به شهادت رسیده‌اند.

تعدادی از این شهدایی که شناسایی شده‌اند، در همان زمان به خانواده‌هایشان اعلام شد و بعدها هم تعدادی دیگر به تدریج اعلام شد و از ۶۸ شهیدی که از حماسه هویزه در محل کنونی یادمان شهدای هویزه دفن شده‌اند، تا کنون ۸ تن از شهدا، گمنام بودند که بحمدالله امروز هویت ۵ تن از آن‌ها اعلام شد.