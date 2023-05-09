به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست جمعی از شرکتهای دانشبنیان تراز در حوزه سلامت و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این نشست که روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری، بهرام عینالهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو و جمعی از شرکتهای برتر و توانمند حوزه تجهیزات پزشکی دارو و درمان برگزار شد، مدیران این شرکتها مشکلات و دغدغههایشان را صریح و شفاف با مسئولان این وزارتخانه مطرح کردند.
روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری، با تاکید بر اینکه باید مسیر تنظیمگریها، اجرای قانون و بهرهمندی از تولیدات مطابق با سیاستهای اولویتدار کشور یعنی حمایت از شرکتها دانشبنیان و اتکا به توانمندیهای نوآورانه و فناورانه بومی، تحول پیدا کند افزود: این که دارو باید کیفی باشد، سلامت مردم را به مخاطره نیندازد و از استانداردهای لازم برخوردار باشد، امری اجتناب ناپذیر است و قطعا شرکتها ملزم به رعایت آن هستند، اما ایجاد مسیرهای سختگیرانه، آن هم در شرایطی که شرکتها از ویژگیهای لازم و کافی برخوردار هستند و حوزه سلامت کشور به توانمندی آنها نیازی مبرم دارد، امری است که باید مورد بازنگری جدی و تحول واقع شود.
وی با اشاره به حل مشکلات شرکتهای دانشبنیان بزرگ و تثبیت شده، با هدف ارتقای توانمندی گفت: معتقدیم برای این که به مسائل ۱۰هزار شرکت بپردازیم، اگر مسایل و چالش های کلان و راهبردی ۲۰ شرکت بزرگ، اثرگذار و توانمند این حوزه را دقیق وبه درستی حل کنیم، مشکلات سایر شرکتها نیز حل و مسیر حرکت آنان نیز تسهیل خواهد شد. اگر به صورت ویژه شرکت های تراز در حوزه تجهیزات پزشکی را مورد حمایت قرار دهیم، قطعا این شرکتها با شناخت از نیازهای بازار، به حل مشکلات این عرصه خواهند پرداخت.
معاون علمی رئیس جمهور گفت: کمیته ای ویژه با حضور تعدادی از فعالان برترین شرکتهای دانشبنیان این حوزه، مسئولان وزارت بهداشت و معاونت علمی، تا این مسیر برای حرکت شرکتها گشوده و هموار شود. این کمیته به صورت مدون و مستمر، جلساتی داشته باشد و به صورت مرتب گزارش روند پیشرفت را اعلام کند. وقتی جریان دانشبنیان فعال در حوزه سلامت، بخش تنظیم گری و اجرایی در این حوزه بداند که وزیر در دسترس است و در این حوزه پیگیر هستند، قطعا شاهد شکلگیری یک خط هموار و شفاف برای حرکت شرکتهای دانشبنیان خواهیم بود. قطعاً دستاوردهای این حوزه ماندگار و باقیات صالحاتی برای نقش آفرینانش خواهد بود.
دهقانی با اشاره به حمایت جدی مقامات عالی و اسناد بالادستی کشور از جریان تولید علم و فناوری عنوان کرد: جان انسانها برخوردار از بالاترین ارزشها است و حوزه سلامت، حوزهای است که با جان انسانها سروکار دارد. رهبر معظم انقلاب، بارها در حمایت از حرکت علمی و فناورانه کشور، صراحتاً فرمودند تا نفس دارم در دفاع از این جریان کوتاه نخواهم آمد. این مسأله بسیار مهم و حائز اهمیت است که نشان میدهد سلامت جامعه در گروی توسعه جریان علمی، فناورانه و دانشبنیان کشور است.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم مکررا خود را به استانداردها و بایدهای مطرح شده از سوی جامعه جهانی محدود کنیم و در عین حال با محدودیتها مواجه باشیم، پیشرفت محقق نخواهد شد، افزود: جریان پیشرفت دنیا در حوزه تجهیزات پزشکی و داروی دنیا مدام در حال حرکت شتابان است و اگر بخواهیم مدام پیرو آن جریان باشیم قطعاً به موقع و در نقطه مطلوب قرار نخواهیم گرفت چراکه هرچه پیش میرویم احتمالا عقب افتادهتر، گرفتارتر و وابستهتر خواهیم شد. بنابراین باید مبتنی بر نیازها، محدودیتها و اولویتهای کشورمان حرکت کنیم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به اینکه جریان حرکتی حوزه سلامت کشور، باید با پذیرش رنج بسیاری از تغییرات، میدان را برای تغییر در روندها و حمایت از جریان دانشبنیان ایجاد کند، ادامه داد: حوزه علوم پزشکی و نظام آموزش پزشکی ما به دلیل بودن در میدان به توفیقاتی دست یافته اما در مجموع نسبت به جریان شتابان جهانی، فاصله دارد. این شکاف در حوزه مهندسی و دفاعی، به ویژه در بخشهایی که فعالان کشور میدان و فضای کافی داشتهاند، وجود ندارد و نه تنها عقب ماندگی نداریم، بلکه در برخی از حوزهها جلوتر هستیم.
دهقانی ادامه داد: اگر فضای فعالیت و بازار مناسب برای توانمندیهای داخلی وجود داشته باشد، میتوانیم به توفیقات چشمگیری دست پیدا کنیم که نمود این اقتدار و توانمندی را در حوزه دفاعی شاهد هستیم. این که در حوزه پهپادی جزو ۵ کشور نخست قرار داریم در حالی است که در نظر داشته باشیم که در روزهای نخست نسبت به حداقلی های دنیا فاصله بسیار زیاد و عقب ماندگی های جدی داشتیم. اما دریافتیم که باید استانداردهای خود راتوسعه دهیم، قواعد خود را در این حوزه پیاده سازی کنیم و در دوران جنگ هستیم، تا به این نقطه رسیدیم اکنون که درچنین جایگاهی قرار داریم، برای ارتقا و حرکت در مسیر پیشرفت قطعا قواعد سختگیرانه تری را اعمال میکنیم. این مثال نشان میدهد که باید به هر حال فضا و مجال را در اختیار این زیست بوم قرار داد.
وی ادامه داد: بسیاری از ساروکارهای پیچیده و سختگیریها بلای جان این حوزه و توسعه فناوریها در حوزه سلامت شده است. باید برای تحول و دستیابی به یک نقطه مطلوب، جراحیهایی صورت دهیم که البته دردها و عوارض خود را دارد اما در برخی موارد جراحی نکردن و تن ندادن به تغییر، منجر به مرگ میشود. با این رویکرد حرکتی و تن ندادن به نقش آفرینی دانش بنیان ها در عرصه دارو با وضعیت جهانی دارو، محدودیتها، نرخ ارز و دشمنیها علیه کشورمان، قطعاً وضعیت بهتر نخواهد شد و باید پیامدهای ناگوارتر وضعیت فعلی را در انتظار باشیم.
دهقانی، با اشاره به نمونههای موفق و بارز اعتماد به دانشبنیانها در حوزه سلامت عنوان کرد: در عمده مواردی که به دانشبنیانها اعتماد کردیم، نتیجه را نیز شاهد بودیم. به طور مثال خودکفایی در حوزه ونتیلاتورها، به دست دانشبنیانها اتفاق افتاد و بدون جسارت و خط شکنی دانشبنیانها از یک سو و حمایت و اعتماد به فناوری های بومی، چنین امری ناممکن بود. اگر میخواستیم رویکردی محافظهکارانه و سختگیرانه تر داشته باشیم قطعا چنین توفیقی حاصل نمی شد. این موضوع حمایت های جدی دستگاه های اجرایی، نگاه همدلانه در اجرا و همراهی نهادهایی همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می طلبد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری، با بیان اینکه عموماً در سیاستها مشکلی نداریم و چالشهای اصلی و عمده در اجرا رخ میدهد ادامه داد: اهداف خوبی را تعیین میکنیم، فرآیندهای خوبی را پیش بینی و برنامه ریزی میکنیم اما عمدتاً در اجرا مشکلاتی جدی داریم. هنگامی که سلایق شخصی دخیل میشوند افراد بر فرآیندها و قوانین تقدم مییابند و این جا است که با مشکلات مواجه میشویم. باید مکانیزمها به درستی تعریف و کمیتهای مصلح و معتمد برای اجرا و نظارت درست بر فرآیندهای تعریفشده، شکل بگیرد. هدف، نیات و سیاستها همراهانه و همدلانه است اما لازم است تا نظارت صحیحی بر اجرای آنها صورت بگیرد.
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