خدمات‌ پتروشیمی خارگ به نفع مردم این جزیره افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر سه‌شنبه در بازدید از جزیره خارگ با حضور در جمع کارکنان پتروشیمی اظهار داشت: در شرایط اقتصادی کشور، کسانی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند تا زمینه افزایش ثروت و رشد اقتصادی را فراهم آورند به معنای حقیقی کلمه کار جهادی انجام می‌دهند.

وی افزود: در یک مقطعی رزمندگان در میدان جنگ از سرزمین و آرمان‌ها دفاع کردند و سربلندی امروز نتیجه مبارزات دیروز آنهاست. به تناسب زمان با تغییر تاکتیک دشمن، برای مردم ایران سنگر تغییر کرده و امروز جهاد در عرصه اقتصادی است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم خطاب به کارکنان پتروشیمی خارک بیان داشت: یکی از نمونه‌های این میدان جهاد، همین میدانی است که در حال نقش آفرینی هستید. نگاه‌ها طی سالیان اخیر در مواقع سخت اقتصادی برای تأمین ارز به همین پتروشیمی‌ها بود زیرا امکان تحریم برای دشمن کینه‌توز در این عرصه کم است و توانستیم نیازها را تأمین کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: استان بوشهر سرشار از موهبت‌های الهی است و فرصت مغتنمی است که به صورت شایسته از آن بهره بگیریم. صنایعی که در این استان شکل گرفته‌اند ضمن آثار ارزشمندی که در اقتصاد دارند باید به توقعات جامعه پیرامونی خود اهمیت دهند.

جمیری با بیان اینکه باید خدمات پتروشیمی به نفع مردم توسعه پیدا کند افزود: مردم ما لایق‌تر از این هستند که به ما مراجعه کنند و ما باید به سمت مردم برویم. اعتقاد ندارم شرکت‌هایی که در خارگ مستقر هستند باید بنشینند و مردم تقاضا کنند تا کاری برایشان انجام شود.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای نظام جمهوری اسلامی زیباست که مدیرانش و کسانی که از موهبت‌های خدادادی که به مردم عطا شده استفاده می‌کنند به سمت مردم بروند و نیازهای فردی و عمومی آنها را رفع کنند.