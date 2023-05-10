تمهیدات اورژانس پایتخت برای نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی، سرپرست اورژانس استان تهران با اشاره به بازگشایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: اورژانس استان تهران همچون سال‌های گذشته و مناسبت‌های مختلف، در کنار مردم است و از امروز تا ۳۰ اردیبهشت ماه نیروهای اورژانس از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب با ۲ دستگاه آمبولانس که یکی از آن‌ها اورژانس بانوان است، به همراه پنج دستگاه موتورلانس و دو دستگاه اتوبوس آمبولانس آماده خدمت رسانی به هموطنان است.

وی‌افزود: با توجه به اینکه نمایشگاه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد، نیروهای اورژانس در مصلی مستقر هستند و در سریع‌ترین زمان در کنار شما خواهند بود.

به گفته وی این استقرارها به صورتی برنامه ریزی شده است تا هیچگونه اختلالی در روند خدمت رسانی به شهروندان در سطح استان تهران ایجاد نشود