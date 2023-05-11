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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۴۸

شهاب حسینی در «توت وحشی» بازی می‌کند

شهاب حسینی در «توت وحشی» بازی می‌کند

شهاب حسینی بازیگر درام معمایی «توت وحشی» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «توت وحشی» که امتیاز آن در جشنواره کن امسال ارایه می‌شود با بازی شهاب حسینی و سپیده معافی ساخته می‌شود.

معافی بازیگر ایرانی-آمریکایی در سریال‌های «واژه ال: نسل کیو»، «دوس» و «پرنده سیاه» بوده است.

گفته شده فیلم با تمرکز بر یک زوج ایرانی مهاجر ساخته می‌شود که در سالگرد ازدواجشان سفری جاده‌ای را شروع می‌کنند و غریبه مرموزی را در تعقیب خود می‌بینند.

سودابه مرادیان نویسنده فیلمنامه این فیلم است و آن را با اقتباس از نمایشنامه «زبان توت‌های وحشی» از نغمه ثمینی نوشته است.

فیلمبرداری پروژه از اواخر پاییز آغاز خواهد شد و جولی آر اسنایدر تهیه‌کننده آن خواهد بود. گرندیو اینترنشنال حقوق پخش جهانی فیلم را کسب کرده است.

کد مطلب 5777319

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