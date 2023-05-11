به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «توت وحشی» که امتیاز آن در جشنواره کن امسال ارایه می‌شود با بازی شهاب حسینی و سپیده معافی ساخته می‌شود.

معافی بازیگر ایرانی-آمریکایی در سریال‌های «واژه ال: نسل کیو»، «دوس» و «پرنده سیاه» بوده است.

گفته شده فیلم با تمرکز بر یک زوج ایرانی مهاجر ساخته می‌شود که در سالگرد ازدواجشان سفری جاده‌ای را شروع می‌کنند و غریبه مرموزی را در تعقیب خود می‌بینند.

سودابه مرادیان نویسنده فیلمنامه این فیلم است و آن را با اقتباس از نمایشنامه «زبان توت‌های وحشی» از نغمه ثمینی نوشته است.

‌ فیلمبرداری پروژه از اواخر پاییز آغاز خواهد شد و جولی آر اسنایدر تهیه‌کننده آن خواهد بود. گرندیو اینترنشنال حقوق پخش جهانی فیلم را کسب کرده است.