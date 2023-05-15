ارائه تسهیلات جدید به تولیدکنندگان و واردکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برای تحقق شعار کاهش تورم و رشد تولید تسهیلات ویژهای به تولیدکنندگان و واردکنندگان در ۱۵ بند (به شرح زیر) ارائه شد:
۱- صدور مجوز ترخیص به استناد گواهینامه ثبت مواد اولیه، حد واسط، تجهیزات، اجزا و قطعات و ماشینآلات مورد نیاز واحدهای تولیدی با اعتبار دو ساله
۲- صدور مجوز ترخیص جهت واردات مواد اولیه، حد واسط و لوازم و تجهیزات مورد مصرف در تولید محصولات نهایی و یا خطوط تولید، توسط واحدهای تولیدی و یا دستگاههای مسئول طرحهای عمرانی و تاسیسات زیربنایی
۳- عدم الزام به نمونهبرداری و آزمون محمولههای وارداتی توسط واحدهای تولیدی در صورت دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری / اختیاری برای محصول نهایی
۴- صدور مجوز ترخیص جهت واردات مواد اولیه، حد واسط و لوازم و تجهیزات مورد مصرف در تولید محصول نهایی و یا خطوط تولید توسط شرکتهای دانش بنیان تولیدی نوع ۱ و ۲
۵- امکان واردات قطعات منفصله خودرو برای واحدهای تولیدی توسط زیرمجموعه واحد تولیدی با ارائه قرارداد با تولید کننده یا ارائه نامه رسمی از واحد تولیدی مبنی بر معرفی واردکننده به عنوان شرکت زیرمجموعه
۶- صدور مجوز ترخیص به استناد گواهینامه ثبت محصول نهایی برای واردکنندگانی که به صورت مستمر از یک کشور و یک واحد تولیدی / عرضه کننده از یک نوع و یک مدل کالا با مشخصات و ویژگیهای ثابت وارد میکنند
۷- اعتبار گواهینامه انطباق COC برای تمامی کالاها به استثنای محمولههای غذایی از زمان صدور، به مدت سه ماه میباشد و با تأیید و قبول مسؤولیت مدیرکل استان، سه مرتبه و هر مرتبه به مدت یک ماه قابل تمدید است
۸- اعتبار گواهینامه انطباق COC برای محمولههای غذایی و محصولات کشاورزی از زمان صدور به مدت یک ماه میباشد و در صورت حفظ کیفیت یا تأیید و قبول مسؤولیت مدیرکل استان، سه مرتبه و هر مرتبه به مدت یک ماه قابل تمدید است. ( کارمزد خدماتی محمولههای موضوع بند ۷ و ۸ فقط برای بار اول در سامانه محاسبه و دریافت میشود.)
۹- برای تسریع در انجام آزمون، اولویت انجام آزمون در آزمایشگاه مورد تأیید در استان، استانهای مجاور و سپس سایر استانها / پژوهشگاه است.
۱۰- امکان بهرهبرداری از خدمات آزمایشگاههای فعال در صورت نبود ظرفیتهای موجود در آزمایشگاههای تایید صلاحیتشده.
۱۱- صدور مجوز ترخیص به استناد گواهینامه ثبت نام و نشان تجاری (نمانام) برای کالاهایی با مشخصات و ویژگیهای مشخص دارای نمایندگی رسمی در کشور.
۱۲- امکان حذف بازرسی در مبدا جهت محمولههای مواد غذایی که به صورت بستهبندی نهایی برای عرضه به بازار وارد میشود.
۱۳- امکان حذف بازرسی در مبدا برای مواد اولیه مورد مصرف در کارخانجات صنایع غذایی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری / اختیاری (برای محصول نهایی) با ارائه تاییدیه از وزارت صمت مبنی بر تعیین میزان مجاز واردات بر اساس ظرفیت واقعی تولید.
۱۴- الزام به ارائه گواهی بازرسی در مبدا جهت واردات همه فرآوردههای سوختی جلوگیری از واردات سوخت بیکیفیت.
۱۵- عدم الزام به نمونهبرداری و آزمون جهت محمولههای وارداتی توسط ملوانان، پیلهوران و تعاونیهای مرزنشین.
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