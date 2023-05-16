هندوانه ریسک بیماری قلبی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، محققان دریافتند که شرکت کنندگان در مطالعه که هندوانه بیشتری میخوردند، مواد مغذی ضروری از جمله فیبر، پتاسیم و ویتامین C بیشتری دریافت میکردند.
هندوانه همچنین میتواند به بهبود هیدراتاسیون و کاهش خطر بیماری قلبی کمک کند.
بر اساس مطالعه جدید، خوردن هندوانه در واقع میتواند به افزایش مصرف کل مواد مغذی و کیفیت رژیم غذایی کمک کند.
نویسندگان این مطالعه دادههای حاصل از بررسی ملی سلامت و تغذیه را در دورههای ۲۰۰۳-۲۰۱۸ تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند افرادی که هندوانه مصرف میکنند، مواد مغذی ضروری از جمله فیبر غذایی، منیزیم، پتاسیم، ویتامین C و ویتامین A و همچنین لیکوپن و سایر کاروتنوئیدها را دریافت میکنند.
به گفته نویسندگان این مطالعه، این نتایج نشان میدهد که هندوانه میتواند مصرف مواد مغذی و همچنین کیفیت رژیم غذایی را در کودکان و بزرگسالان افزایش دهد.
به گفته محققان، افرادی که هندوانه مصرف میکردند، قندهای افزودنی و اسیدهای چرب اشباع شده کمتری دریافت میکردند.
محققان، فواید سلامت قلب هندوانه را با لیکوپن، یک آنتی اکسیدان گیاهی مرتبط میدانند.
لیکوپن ماده مغذی است که رنگدانه صورتی یا قرمز را به برخی میوهها میدهد.
تحقیقات نشان میدهد که لیکوپن با کاهش خطر ابتلاء به بیماری قلبی یا مرگ زودرس ناشی از بیماری قلبی مرتبط است.
مطالعات نشان داده است که یک و نیم فنجان هندوانه حاوی حدود ۹ تا ۱۳ میلی گرم لیکوپن است. بنابراین به طور متوسط هندوانه حاوی حدود ۴۰ درصد لیکوپن بیشتر از گوجه فرنگی است.
«کریستن فولگونی»، محقق ارشد، در این باره توضیح میدهد: «هندوانه همچنین سرشار از اسید آمینهای به نام سیترولین است. سیترولین به عنوان یک مکمل ورزشی محبوب شناخته شده است، زیرا میتواند رگهای خونی را گشاد کند و ممکن است باعث رشد عضلات شود.»
محققان دریافتهاند سیترولین فشار خون را کاهش میدهد و به جلوگیری از گرفتگی عروق کمک میکند.
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