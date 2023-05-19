گوگل برای گمراه کردن مشتریان ۳۹ میلیون دلار غرامت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این فرایند ادعاهای مبنی بر آن را تسویه می کند که گوگل افراد را فریب داده تا تصور کنند خودشان شیوه جمع آوری و استفاده از اطلاعات شخصی را کنترل می کنند.

اما دادستان ایالت واشنگتن مدعی است حتی اگر کاربران فناوری های ردیابی در موبایل ها و رایانه هایشان را غیرفعال می کردند، گوگل بازهم می توانست داده های آنها را جمع آوری کند و به سود دست یابد.

طبق رای دادگاه گوگل باید درباره روش های ردیابی خود شفاف تر عمل کند و در صفحه وب «فناوری های مکان یابی» جزئیات بیشتری برای توصیف آنها فراهم کند.

باب فرگوسن دادستان کل ایالت واشنگتن در بیانیه ای اعلام کرد: اقدام امروز یکی از قدرتمندترین شرکت ها را به خاطر تاکتیک های غیراخلاقی و غیرقانونی خود مسئول شناخته است.

گوگل در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی توافق کرده بود ۳۹۱.۵ میلیون دلار برای تسویه اتهامات مشابهی بپردازد که از سوی ۴۰ ایالت آمریکا مطرح شده بود.

برخی ایالت های از جمله واشنگتن تصمیم گرفتند به طور جداگانه از فرایندهای ردیابی گوگل شکایت کنند. ایالت آریزونا نیز در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی شکایتش با گوگل را در مقابل ۸۵ میلیون دلار تسویه کرد.