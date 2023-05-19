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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده‌های بخش کشاورزی اعلام شد

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده‌های بخش کشاورزی اعلام شد

لیست قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده‌های بخش کشاورزی از سوی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، پیرو برگزاری جلسه کمیته ارزی (مشورتی) با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور، مدیران کل معاونت توسعه بازرگانی، سازمان حراست و دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و مسؤولان اتحادیه‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی فعال در زمینه تأمین کالاهای اساسی، قیمت‌های جهانی کالاها و نهاده‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

پس از ارزیابی و تأیید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای اعمال ماده ۱۴ و ۱۵ قانون گمرکی، سقف قیمتی کالاها به شرح جداول زیر به آن مرجع اعلام (مشورتی) و جهت اعمال سیستمی در سامانه ثبت سفارشات ابلاغ شده است.

قیمت سقف ارزی کالاهای اساسی و نهاده‌ها و گوشت و برنج

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده‌های بخش کشاورزی اعلام شد

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده‌های بخش کشاورزی اعلام شد

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده‌های بخش کشاورزی اعلام شد

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده‌های بخش کشاورزی اعلام شد

کد مطلب 5783354

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