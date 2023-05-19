به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، پیرو برگزاری جلسه کمیته ارزی (مشورتی) با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور، مدیران کل معاونت توسعه بازرگانی، سازمان حراست و دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و مسؤولان اتحادیه‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی فعال در زمینه تأمین کالاهای اساسی، قیمت‌های جهانی کالاها و نهاده‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

پس از ارزیابی و تأیید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای اعمال ماده ۱۴ و ۱۵ قانون گمرکی، سقف قیمتی کالاها به شرح جداول زیر به آن مرجع اعلام (مشورتی) و جهت اعمال سیستمی در سامانه ثبت سفارشات ابلاغ شده است.

قیمت سقف ارزی کالاهای اساسی و نهاده‌ها و گوشت و برنج

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