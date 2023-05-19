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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۰۳

در گفتگو با مهر تأیید شد؛

رضا حداد کارگردان تئاتر چشم از جهان فروبست

رضا حداد کارگردان تئاتر چشم از جهان فروبست

رضا حداد کارگردان تئاتر سحرگاه امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت در منزل خود چشم از جهان فروبست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حداد کارگردان تئاتر ایران بامداد امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، در سن ۵۴ سالگی درگذشت.

شهرام گیل‌آبادی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این خبر و گفت: رضا حداد کارگردان خوب و صاحب‌سبک تئاتر ایران، سحرگاه امروز جمعه در منزل خود دارفانی را وداع گفت.

وی افزود: رضا حداد علاوه‌بر یک کارگردان خوش‌فکر، در مدیریت هنری هم به تئاتر کمک‌های کرد و هر چه در توانش بود برای توسعه تئاتر انجام می‌داد و مضایقه نمی‌کرد.

گیل‌آبای با اشاره به برگزاری شب کارگردانان تئاتر که چندی قبل برگزار شد، گفت: رضا حداد کمک شایانی در برگزاری این مراسم به ما کرد، کمااینکه در تمام برنامه‌های صنفی همراه ما بود و از تمام امکاناتش برای توسعه هنر و تئاتر ایران بهره می‌گرفت.

رئیس انجمن کارگردانان تئاتر در پایان گفت: ما به‌عنوان صنف کارگردانان آماده هرگونه همراهی با خانواده این هنرمند برای برگزاری مراسم‌های مربوط به بدرقه و بزرگداشت، هستیم.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به جامعه هنری تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 5783473
فریبرز دارایی

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    نظرات

    • همید فدایی IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
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      روحت شاد آقا رضا

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