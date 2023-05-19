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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

زائرسرای فارس در مشهد تنها ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

زائرسرای فارس در مشهد تنها ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شیراز-نماینده آستان قدس رضوی در استان فارس گفت: زائر سرایی که قرار است توسط خیران استان فارس در مشهد مقدس ساخته شود تنها ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر مهدیار در خصوص برنامه‌های دهه کرامت آستان قدس رضوی در استان فارس اظهار کرد: در دهه کرامت امسال ۱۳ برنامه شاخص و محوری در نظر گرفته شده که ملاقات با خانواده شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع)، برگزاری سفره مهربانی و اطعام امام رضا (ع) برای ۱۵ هزار نفر در استان فارس، غبارروبی قبور شهدا با حضور خادم‌یاران رضوی نمونه‌ای از جمله این برنامه‌ها محسوب می‌شود.

نماینده آستان قدس رضوی در استان فارس به آزادسازی ۲۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با لطف اهل بیت (ع) و مشارکت خیران در دهه کرامت اشاره کرد و گفت: سال گذشته در دهه کرامت ۳۷۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد از زندان استان آزاد شدند و امسال نیز ۲۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با لطف اهل بیت (ع) و مشارکت خیران آزاد می‌شوند. همچنین تسهیلات به زندانیان آزاد پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: زائرسرایی که قرار است توسط خیران فارس در مشهد مقدس ساخته شود تنها ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد البته برای اتمام این طرح بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کد مطلب 5783571

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