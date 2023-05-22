بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در موضوعات جوانان در دستور کار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی در یکصدمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان آذربایجان شرقی ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) بر اهمیت تشکیل منظم جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان باید در جهت اجرای مصوبات و برنامه‌های این ستاد اهتمام ورزند. موضوع اوقات فراغت جوانان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های این ستاد است که طی سال گذشته اتفاقات خوبی در جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان رخ داد، از برگزاری کلاس‌های قرآنی و تربیتی در مساجد تا کلاس‌های ورزشی و آموزشی؛ اما از تمام دستگاه‌های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان خواهشمندم تمام اقدامات و برنامه‌های اجرایی را به گونه‌ای تنظیم کنند که برای جوانان تأثیر گذار باشد و بیشتر بر موارد مبنایی نظیر جوانمردی، ایثار و از خودگذشتگی، نوع دوستی، وطن دوستی، غیرت و عفت با ملاک دینی تاکید شود.

محمدی اردوی‌های جهادی، راهیان نور و راهیان پیشرفت را از برنامه‌های تأثیر گذار برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان عنوان کرد و افزود: اردوهای جهادی باعث مسئولیت پذیر شدن جوانان و دانش آموزان و دانشجویان می‌شود و می‌توان با برگزاری اردوی‌های راهیان پیشرفت در جهت تبیین رویش‌ها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی و مقابله با سیاه نمایی دشمنان گام برداشت.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باید در دستور کار باشد، تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب از قرآن سرچشمه گرفته است و اصلی‌ترین مبنای ما در بحث جوانان باید این بیانیه باشد. بیانیه گام دوم انقلاب مانند نقشه و چراغ راه آینده اداره کشور برای پیاده کردن احکام اسلام در نظام اسلامی است.

وی در ادامه گفت: آینده کشور به دست جوانان است و تحولات آینده کشور نیز به دست جوانان رقم خواهد خورد، لذا مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بر نقش جوانان عزیز ایران اسلامی تاکید دارند.

محمدی خاطر نشان کرد: در ابتدای هر بند از بیانیه گام دوم انقلاب مهم‌ترین گزاره‌ای که بر آن تاکید شده، علم، پژوهش و فناوری است. این مهم نشان دهنده آن است که سرآغاز پیشرفت جامعه از رهگذر علم، پژوهش و فناوری خواهد گذشت.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه در قبال آموزش و پرورش جوانان وظیفه سنگینی در دوش مسئولان است، ادامه داد: باید سبک زندگی ایرانی، اسلامی را در میان افراد جامعه و علی‌الخصوص جوانان نهادینه کنیم و در ادامه با توجه ویژه به مدارس و دانشگاه‌ها، بر جایگاه علم تاکید ورزیم.

تراب محمدی فضای مجازی را یکی از ابزارهای ترویج فرهنگ ایرانی، اسلامی عنوان کرد و گفت: در بحث فضای مجازی اتفاقات خوبی در جهت تولید محتوا و ترویج فرهنگ ایرانی، اسلامی صورت می‌گیرد اما متأسفانه از دشمن عقبیم. دشمن با برنامه‌ریزی، طراحی و تحلیل دقیق از وضعیت جامعه ایرانی، سعی دارد اطلاعات غلط را به جامعه ایرانی اشاعه کند تا با نفوذ در فکر و اندیشه افراد جامعه، موجبات ناامیدی جوانان را فراهم سازد.

محمدی در ادامه اضافه کرد: جذب جوانانی که در قضایای اخیر دچار انحراف شدند باید در دستور کار باشد و با استفاده از روش‌های اقناعی، دستاوردها و ظرفیت‌های انقلاب اسلامی در میان آنها تبیین شود. اگر بتوانیم با دلسوزی و روی گشوده با جوانان گفت‌وگو کنیم، یقیناً شاهد بازگشت آنها به آغوش گرم جامعه خواهیم بود.