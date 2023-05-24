سهم اندک نظام سلامت از منابع عمومی و تولید ناخالص ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی، تشکیل منظم و مستمر این جلسات در سراسر کشور را حاکی از اشتراک نظر و خرد جمعی دانست و گفت: با تأمین منابع در روزهای سخت کنونی، در سطوح مختلف قدردان معاونین توسعه مدیریت و منابع هستیم.

وی ادامه داد: فرآیند بهره‌وری به عنوان یک المان اساسی مدیریتی، اجتناب ناپذیر است. امروزه بهره‌وری موضوع لوکس گذشته نیست و ضرورتی غیر منفصل در مدیریت نوین است. دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از نظر این تفکر و گفتمان سازی، پیش‌قراول بوده‌اند.

زالی با بیان اینکه وزیر بهداشت تاکید مستمر بر ارتقا، توسعه و تعمیق بهره‌وری دارد، افزود: گفتمان‌سازی بهره‌وری در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی باید به یک فرهنگ رایج تبدیل شود. امروزه بهره‌وری چند عاملی مدنظر است و دستگاه‌ها صرف نظر از وظایف ذاتی برای تسهیل منابع نوین و خلق سود سرشار به عنوان فاکتور مقدس مدیریتی باید گام بردارند. از طرفی دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال گذار به سمت دانشگاه‌های نسل سوم هستند و لاجرم در این کورودور حضور دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اهمیت توجه به تجارب بهره‌وری تصریح کرد: با مرور تجربیات سایر کشورها یکی از اقدامات برونسپاری مبتنی بر تجارت با فروش نرم‌افزارهای نوین و به دنبال آن تحقق و بازآفرینی منابع مورد توجه است.

زالی اظهار کرد: سهم نظام سلامت از منابع عمومی و تولید ناخالص ملی (GDP) اندک است، از طرفی در کنار تأمین منابع، با چالش پایداری و ثبات منابع نیز روبه‌رو هستیم.

وی در ادامه تصریح کرد: عبور از نهضت حسابداری نقدی به تعهدی فرآیندی کارآمد است و هیچ حوزه‌ای به میزان نظام سلامت در این نهضت مترقی نبوده است.

زالی تخصیص و بازسازی و مدیریت منابع در کنار تأمین منابع را موضوع مهم مدیریتی دانست و افزود: همچنان با نگهداشت مطلوب نیروی انسانی، مهندسی مطلوب آن و استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی فاصله داریم که البته با تغییراتی که در برنامه توسعه هفتم و تولیت بخشیدن به وزارت بهداشت دیده شده، تغییرات خوبی را شاهد خواهیم بود. هم چنینی فرصت‌های خوبی هم برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده که میدواریم دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از آن بهره کافی را ببرند.