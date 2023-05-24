سازمان بازرسی با مفاسد اقتصادی برخورد قاطع داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه چهارشنبه در دیدار با رئیس کل بازرسی کشور به میزبانی دفتر خود با اشاره به انتظار مردم از سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی گفت: رهبر معظم انقلاب اخیراً برای چندمین بار بر مبارزه جدی با فساد اقتصادی تاکید کردند که این موضوع بیانگر اهمیت این موضوع است.

وی با تاکید بر بعد نظارتی سازمان بازرسی افزود: نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق شعار سال و مهار تورم و رشد تولید، نقشی مهم و انکارناپذیر است از سوی دیگر مسئولان بخش‌های مختلف باید بدانند مردم خانواده خدا هستند و محبوب‌ترین افراد نزد خدا کسی است که بیشترین نفع را به مردم برساند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید پیگیری موضوعاتی را که فراگیری بیشتری دارند در اولویت قرار دهد تصریح کرد: امروز مسائلی نظیر وضعیت صنعت خودرو در سطح ملی و تعطیلی واحدهای تولیدی در استان‌ها، مهمترین موضوعاتی است که زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است.

مطیعی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات بخش تولید در استان گفت: بسیاری از مشکلات این بخش با پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی و قضائی، قابل حل است.

وی تسهیل ارتباط مردم با مسئولان را ضروری خواند و تاکید کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی، آحاد مردم باید بتوانند به سهولت با مسئولان بخش‌های مختلف ارتباط برقرار کنند و مسائل خود را با آنها در میان بگذارند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان حضور مسئولان در بین مردم را حلّال بسیاری از مشکلات دانست و گفت: مسئولان همه دستگاه‌ها چه در دولت و چه در قوه قضائیه باید زمینه ارتباط آسان مردم با خود را فراهم کنند از سوی دیگر مردم در چنین شرایطی از مسئولان دستگاه‌های نظارتی انتظار دارند نسبت به کنترل بازارها بطور جدی اقدام کنند همچنین اینکه یک کالا در سه فروشگاه چند قیمت داشته باشد یا قیمت‌ها در فاصله‌های زمانی بسیار کوتاه تغییر کند، ضعف دستگاه‌های نظارتی را نشان می‌دهد.

مطیعی حضور سرزده مسئولان دستگاه‌های نظارتی در بخش‌های مختلف را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات کشور در حال حاضر به ترک فعل مسئولان مربوط می‌شود که باید نسبت به این امر اقدامات لازم انجام شود.