واکسن سل نقش حفاظتی در ابتلا به بیماری آلزایمر دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، در دهه ۱۹۷۰، مشخص شد که این واکسن یک درمان ایمونوتراپی مؤثر برای سرطان مثانه در مراحل اولیه است. از آن زمان به بعد، به یکی از درمان‌های استاندارد برای این سرطان تبدیل شده است.

اکنون یک مطالعه نشان داده است که ممکن است این واکسن یک عارضه جانبی مفید داشته باشد؛ به نظر می‌رسد افرادی که این درمان را دریافت می‌کنند، با خطر کمتر ابتلاء به زوال عقل مواجه هستند.

ب‌ث‌ژ یک باکتری غیر بیماری زا شبیه به عامل بیماری سل است. این دارو در سال ۱۹۲۱ ساخته شد و بیش از ۸۰ سال است که به عنوان واکسیناسیون علیه سل استفاده می‌شود. اگرچه در حال حاضر کمتر از گذشته برای محافظت در برابر سل در کشورهای توسعه یافته استفاده می‌شود، اما همچنان در کشورهایی که سل بومی آنجاست به طور گسترده کاربرد دارد.

دکتر «هدر اسنایدر»، عضو تیم تحقیق، اظهار داشت: «محققان دریافتند که در جمعیت بزرگی از افراد مسن مبتلا به سرطان مثانه، واکسیناسیون ب‌ث‌ژ با نرخ کمتر زوال عقل مرتبط است.»

او گفت: «منطق این است که این واکسن، که آموزش ایمنی ذاتی را القا می‌کند، ممکن است به کاهش التهاب مغز که در ایجاد آلزایمر نقش دارد، منجر شود.»

این یافته مطمئناً گامی مثبت به سوی پیشگیری و درمان مؤثر زوال عقل است. با این حال، برای درک اینکه چگونه عمل می‌کند و چه کسانی بیشترین سود را خواهند برد، نیاز به مطالعات بیشتری است.