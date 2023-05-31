عابدزاده چطور گزینه رئال ساراگوسا شد/ امیر در اسپانیا ماندنی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد امیر عابدزاده با تیم پونفرادینا اسپانیا به پایان رسیده است و این دروازه بان ایرانی به زودی از این تیم جدا خواهد شد. پونفرادینا در این فصل عملکرد مطلوبی نداشت و از لیگ دسته دوم اسپانیا سقوط کرد.

عابدزاده که دو فصل در پونفرادینا حضور داشت، پیشنهاداتی را از تیم‌های دیگر دریافت کرده است ولی هنوز مقصد بعدی او مشخص نیست.

وب سایت elperiodicodearagon اسپانیا در گزارشی به بررسی وضعیت خط دروازه رئال ساراگوسا پرداخت و از عابدزاده به عنوان یکی از گزینه‌های جدی این تیم نام برد.

طبق اعلام این رسانه، «روبن یانز» دروازه بان مالاگا گزینه اصلی ساراگوسا بوده اما یانز به دلیل سخت بودن رقابت با «کریستین آلوارز» دروازه بان اصلی ساراگوسا تمایل دارد که در مالاگا بماند.

عابدزاده و «الکس دومینگز» لاس پالماس از لاس پالماس گزینه‌های بعدی ساراگوسا محسوب می‌شوند.

elperiodicodearagon در خصوص عابدزاده نوشت: «ساراگوسا مجبور می‌شود به گزینه‌های دیگری متوسل شود و در این سناریو دو نام ظاهر می‌شود: امیر عابدزاده (پونفرادینا) یکی از آنهاست. این بازیکن ۲۹ ساله در این فصل ۳۰ بازی با پونفرادینا انجام داده است که قراردادش با آنها به پایان می‌رسد، اگرچه این بازیکن ایرانی که یکی از بهترین‌های تیم پونفرادینا بود، پیشنهادات بیشتری دارد.»

ساراگوسا در رقابت‌های لیگ دسته دوم اسپانیا که بعد از لالیگا دومین رقابت سطح بالا و معتبر در اسپانیا محسوب می‌شود، حضور دارد و فصل گذشته به عنوان سیزدهم لیگ ۲۲ تیمی دست یافت.