آغاز مطالعات استفاده از منابع ذغال سنگ در تولید برق

محمد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استراتژی کلان کشور در خصوص تغییر در منابع اولیه انرژی برای تولید برق گفت: مزیت هایی برای استفاده از منابع ذغال سنگی در ایران برای تولید برق وجود دارد که البته باید همه جوانب مختلف این کار بررسی شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: تولید برق از ذغال سنگ باید از نظر هزینه های استخراج بررسی شود، زیرا بسیاری از منابع ذغال سنگ کشور در مناطقی واقع شده که از نظر آب مورد نیاز پروژه محدودیت هایی را دارد، بنابراین از نظر دسترسی آسان به منابع آب نیز این طرح ها باید مورد بررسی و مطالعه واقع شوند.

به گفته وی، هزینه تمام شده یک مگاوات ساعت برق از ذغال سنگ باید استخراج شده و با سایر هزینه ها مقایسه شود تا بتوان تصمیم قطعی را در مورد بهره گیری از این منبع خدادادی در تولید برق اتخاذ کرد.

احمدیان افزود: مطالعات نیروگاه ذغال سنگ سوز طبس به صورت جدی انجام شده و ساخت آن در دست پیگیری است. وی تصریح کرد: مطالعات برای راه اندازی نیروگاههای ذغال سنگ سوز در حال انجام است و تبعا با توجه به افزایش قیمت سوخت های فسیلی، توجیه پذیری تولید برق از این منابع دور از ذهن نیست.

معاون وزیر نیرو اظهار داشت: استفاده از این روش در دنیا متداول است و عمده برق حرارتی کشورها از ذغال سنگ تامین می شود، یعنی سهم ذغال سنگ در تولید برق دنیا از گاز طبیعی خیلی بیشتر است.

وی افزود: در ایران به دلیل وجود منابع سرشار گاز طبیعی، تولید برق از این منبع مقرون به صرفه است اما افزایش قیمت نفت از یک سو و فراهم شدن فرصت های جدید برای صادرات گاز ایران از سوی دیگر شرایطی را به وجود آورده که تبعا باید امکان استفاده از ذغال سنگ را نیز در تولید برق مد نظر قرار داد.