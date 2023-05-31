اخذ ۲ رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور گیلان

مهرداد توکلی راد در گفتگو با مهر از اخذ ۲ رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و تقاضای دانشجویان با مساعدت مدیران سازمانی توانستهایم دو رشته در مقطع ارشد را به دیگر رشتههای این دانشگاه اضافه کنیم.
رئیس دانشگاه پیام نور گیلان افزود: رشته حقوق خصوصی در مرکز رودسر و رشته مطالعات فرهنگی در مرکز رشت رشتههای اخذ شده جدید هستند.
وی با بیان اینکه همواره در راستای نیاز سنجی آموزشی استان و برای ارتقای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تلاش هستیم، اضافه کرد: در حال حاضر برنامه ریزی برای جذب رشتههای کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار قرار دارد.
توکلی راد تاکید کرد: با توجه به نزدیکی و همسایگی کشورهای حوزه دریای خزر، دانشگاه پیام نور گیلان میتواند خاستگاهی برای جذب دانشجویان خارجی باشد لذا ایجاد و راه اندازی دانشگاه بین المللی در این استان از برنامههای در دست اقدام دانشگاه است.
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