برداشت جو از سطح بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میری دیسفانی اظهار کرد: امسال در شهرستان مشهد ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیرکشت جو قرار گرفته است و پیش بینی میشود که بیش از ۲۹ هزار تن برداشت جو از این سطح را داشته باشیم.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد بیان کرد: برداشت جو از مزارع شهرستان مشهد از اول خرداد ماه آغاز شده است.
وی گفت: ارقام کشت شده در سطح شهرستان مشهد عمدتاً رقم یوسف، بهمن، نوت، ریحان، بهرخ و … و متوسط عملکرد جو آبی ۳.۸ تن در هکتار است.
میری دیسفانی افزود: بیش از ۱۳۰ دستگاه کمباین کار (۳۰ دستگاه کمباین بومی و ۱۰۰ دستگاه کمباین مهاجر) برداشت جو را در این شهرستان به عهده دارند و در این رابطه اکیپهای برداشت متشکل از کارشناسان مجرب مستقر در مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستانهای تابعه این شهرستان و کارشناسان بسیج طرح همگام با کشاورز بر کار برداشت و تنظیم کمباینها نظارت دارند.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد برداشت غلات این شهرستان به صورت کاملاً مکانیزه انجام میشود و در آغاز روز، به منظور جلوگیری از انتشار بیماری گیاهان، کلیه کمباینها ضدعفونی میشوند.
وی اشاره کرد: تعرفه نرخ برداشت تاکید ستاد برداشت کشور بر انجام توافق بین طرفین کشاورز و کمباین دار است.
میری دیسفانی در مورد تأمین سوخت کمباینهای برداشت غلات گفت: سهمیه سوخت این کمباینها بومی به صورت ماهیانه و کمباینهای مهاجر ۱۵ روزه تأمین میشود به صورتی که برای کمباینهای سبک مثل جاندیر ۹۵۵ و جاندیر ۱۰۵۵، ۶۰۰۰ لیتر در ماه و برای کمباینهای نیمه سنگین و سنگین مثل کمباینهای نیوهلند، سمپو و کلاس مدیوم ۳۱۰ و همچنین جاندیر ۱۱۶۵، ۹۰۰۰ لیتر در نظر گرفته شده است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد اقدامات انجام شده برای حمایت از کشاورزان شهرستان را توزیع به موقع نهادهها و توزیع بذر اصلاح شده، ارائه خدمات فنی و کارشناسی و اطلاعرسانی و پیگیری بیمه محصول بیان کرد.
وی خاطر نشان کرد: امسال نیز با اقدامات مراقبتی و حفاظتی مناسب تلاش شده که این اراضی از هرگونه آفت و سن ایمن باشد و مانع از کاهش عملکرد کمی و کیفی شود و امیدواریم این محصول مستقیم و بدون واسطه به دست دامداران این شهرستان برسد.
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